Российские противокорабельные «Бастионы» и «Балы» научились бить по наземным целям

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) подтолкнул Россию к созданию новых образцов ракетного вооружения, а также к модернизации действующих комплексов ВС РФ. В итоге противокорабельные ракеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» не только получили увеличенную дальность, но и научились эффективно бить по наземным целям. К слову, России есть чем ответить на продолжение американцами гонки вооружений.

Небольшой экскурс в историю

14 октября спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт дал понять, что Вашингтон не намерен реагировать на предложение лидера России ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

19 октября российские СМИ опубликовали информацию, согласно которой береговой ракетный комплекс «Бал», находящийся на вооружении ВС РФ, получил возможность поражать наземные цели на дальности свыше 500 км.

Давайте разберемся, как могут быть связаны эти два события и зачем российскому ОПК пришлось увеличивать дальность поражения противокорабельных ракет «Бала», да еще и по наземной цели.

Начнем с экскурса в историю.

Во второй половине 80-х руководство СССР и США осознали, что продолжение гонки вооружений способно не просто дестабилизировать ситуацию в мире, но и привести к полномасштабному военному конфликту между супердержавами. Особенно опасными считались ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, имевшие по сравнению со своими старшими братьями — межконтинентальными баллистическими ракетами, — убийственно малое подлетное время, исчисляемое иногда лишь десятью минутами. Это создавало предпосылки для ситуации, когда даже одиночная ракета, запущенная одной стороной близ границ другой (или любая воздушная цель, принятая за такую ракету), могла спровоцировать ответный удар, что стало бы прологом к ядерному армагеддону.

wikipedia.org / White House Photographic Collection / Public Domain

Исходя из этого, Москва и Вашингтон начали работу над ДРСМД. Этот договор был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и 40-м президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне и вступил в силу 1 июня 1988-го. Согласно условиям договора, к 1991 году СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а Штаты — 846. Тем самым ДРСМД впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1–5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности. Кроме того, СССР и США обязались не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

Де-факто ДРСМД на 30 лет стал одним из столпов режима контроля над вооружениями. За эти годы в мире произошли существенные изменения. СССР распался, а США не только сохранились, но и существенно нарастили число своих морских и воздушных носителей ракет средней и меньшей дальности — это договором не запрещалось. Угнаться за американскими показателями по морским и воздушным носителям Россия не могла, что сделало ДРСМД к началу 2010-х с военной точки зрения для Москвы не таким выгодным. Но по политическим причинам российское руководство продолжало придерживаться условий договора. Последнее обстоятельство, видимо, дезориентировало американские власти — в Вашингтоне решили сломать выгодный для себя status quo.

20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе РФ будет вынуждена развернуть средства, в сфере досягаемости которых окажутся как те территории, где будут размещены эти ракеты, так и те, где находятся центры принятия решений об их применении, то есть США. При этом подлетное время российских ракет будет адекватно подлетному времени американских, которое Путин оценил в 10-12 минут.

Конец экскурса.

«Но документация вся осталась…»

2 августа 2019 года США под надуманным предлогом нарушения российской стороной условий договора из ДРСМД вышли. Уже 18 августа того же года американцы осуществили первый испытательный запуск с наземной пусковой установки крылатой ракеты средней дальности Tomahawk. Одновременно в СМИ стала всплывать информация о разработке в Штатах других, ранее запрещенных ДРСМД, ракетных комплексов и о возможном размещении их в Европе. На территории Румынии и Польши продолжалось развертывание элементов американской ПРО, включающих универсальные пусковые установки Мk-41, которые, по данным Москвы, были способны использовать не только противоракеты, но и Tomahawk. Предложенный Москвой мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности страны НАТО проигнорировали.

Pr Scr youtube.com / Military Videos

Все эти обстоятельства заставили Россию задуматься о парировании военных угроз, возникших в связи с разрушением Штатами ДРСМД. Несмотря на игнорирование Североатлантическим альянсом предложенного ему моратория, Москва решила все же первой ракеты средней и меньшей дальности в европейской зоне не размещать. При этом России следовало быть готовой в любой момент дать ответ на появление в Европе ракет, принадлежащих США. Нет, тягаться с американцами в создании большого числа весьма дорогостоящих морских и воздушных носителей РФ по-прежнему не собиралась. Москва готовила ответ ассиметричный — российский ОПК нацелился на создание ранее запрещенных ДРСМД наземных носителей ракет средней и меньшей дальности. Они были не только дешевле морских и воздушных, но, будучи рассредоточенными и замаскированными в позиционных районах, оказывались еще и более неуязвимыми. Наконец, в советские годы именно в создании наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности Москва накопила немало опыта, который не был утрачен и в XXI веке. По крайней мере, еще в феврале 2007 года командующий РВСН ВС России генерал-полковник Николай Соловцов заявил, что в случае необходимости страна готова восстановить производство баллистических ракет средней дальности.

«Как класс БРСД были уничтожены, но документация вся осталась, технология вся осталась. В кратчайшее время, если понадобится, производство этих комплексов будет восстановлено. Но уже с новыми технологиями, на новой элементной базе, с новой системой управления, с новыми возможностями», — сообщил тогда Соловцов.

Вспомнили эти слова в 2019 году, когда с подачи американцев ДРСМД приказал долго жить. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил президенту России в качестве ответных мер на выход США из договора открыть научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по двум новым направлениям. Во-первых, это перепривязка или использование пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте. Во-вторых, это создание наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности. Данные предложения Владимир Путин одобрил. В конце 2019-го президент России сообщил, что ведутся работы по «перепрофилированию» новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» морского базирования под наземный носитель.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

В том, что ОПК РФ эти планы сумеет достаточно оперативно реализовать, сомневаться не приходится. Как итог — ВС России получат бригады, оснащенные новейшими подвижными грунтовыми ракетными комплексами с ракетами средней и меньшей дальности, которые даже без применения ядерного оружия смогут «накрыть» все ключевые пункты военной инфраструктуры НАТО близ западных границ РФ.

Впрочем, «достаточно оперативно» не значит «завтра». Поэтому абсолютно логичным для Москвы решением было расширение возможностей уже имеющихся в ВС РФ наземных ракетных комплексов, что можно было сделать намного быстрее, чем создавать новые с нуля. Для реализации этой идеи береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-800 «Оникс» и БРК «Бал» с дозвуковыми противокорабельными ракетами Х-35У следовало научить на дистанции свыше 500 км уничтожать наземные цели.

России есть чем ответить

Надо полагать, что в противокорабельные ракеты «Бастиона» и «Бала» еще на стадии разработки была заложена возможность перенацеливания на нанесение ударов по командным пунктам, пунктам связи, позициям комплексов ПВО и ПРО, портам, аэродромам, ж/д узлам и иным важнейшим объектам наземной военной инфраструктуры вероятного противника. По крайней мере, еще до окончательного развала ДРСМД 15 ноября 2016 года БРК «Бастион» впервые эффективно отстрелялся по наземным целям. Примечательно, что произошло это в условиях боевой обстановки в Сирии.

Паспортную максимальную дальность — более 300 км у «Оникса» — теоретически можно было нарастить за счет уменьшения массы боевой части ракеты в пользу соответствующего увеличения объема топливных баков. Видимо, это и было сделано, когда в сентябре 2019-го стало известно о появлении модифицированной ракеты «Оникс-М» с дальностью аж в 800 км. Таким образом, уже к концу года выхода Штатов из ДРСМД Россия имела техническую возможность превратить БРК «Бастион» в наземный носитель ракет меньшей дальности.

Pr Scr youtube.com / @Минобороны России

Сделать то же самое с БРК «Бал» было труднее, ведь паспортная дальность его противокорабельных ракет Х-35У не превышала 260 км, но и здесь отечественные конструкторы справились.

«Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК «Бал» подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле», — такое сообщение источника в ОПК РФ опубликовали 19 октября 2021 года российские СМИ.

Любопытно, что это сообщение появилось после того, как спецпредставитель президента США Эберхардт фактически отмахнулся от уже упоминавшейся инициативы российского лидера по введению в Европе «ракетного» моратория. Москва словно намекнула Вашингтону, что если тот не притормозит дальнейшую милитаризацию Европы, то российский ОПК может подкинуть Америке еще немало неприятных сюрпризов.

Так или иначе, но уже сейчас ВС РФ, если возникнет в этом необходимость, может «перелицевать» сразу два типа БРК в наземные носители ракет меньшей дальности. Согласно открытым данным, по состоянию на 2021 год в ВС РФ были 52 самоходные пусковые установки «Бастионов» (с двумя ракетами каждая) и 40 самоходных пусковых установок «Балов» (с восемью ракетами каждая).

Полагаю, что на следующем этапе нас ждет увеличение дальности квазибаллистических ракет оперативно-тактических ракетных «Искандер-М», после чего и эти комплексы смогут превратиться в наземные носители ракет меньшей дальности. Согласно открытым данным, на конец 2020 года в составе ВС РФ находилось более 150 самоходных пусковых установок комплекса «Искандер-М» (с двумя ракетами каждая).

Кстати, «Бастион», «Бал» и «Искандер-М» имеют в составе транспортно-перегрузочные и транспортно-заряжающие машины, обеспечивающие быструю перезарядку пусковых установок для формирования повторного залпа. Теперь желающие могут попробовать подсчитать, сколько высокоточных ракет меньшей дальности на наземных носителях РФ сможет при необходимости выдвинуть к западной границе в качестве первого ответа на появление в Европе таких же американских ракет. А дальше в российских арсеналах появятся наземные носители с «Калибрами», «Цирконами», а также гиперзвуковыми баллистическими ракетами средней дальности, что окончательно обнулит для американцев любые военные выгоды от их выхода из ДРСМД.

Словом, не просто так 18 октября, то есть еще до новости об испытаниях в России новой ракеты БРК «Бал», зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов предложил НАТО договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границ. В Москве понимают, что России есть чем ответить на продолжение американцами гонки вооружений. Хотелось бы, чтобы это поняли и в Вашингтоне.