Индия предлагает создать глобальную сеть солнечной энергетики

Индия ищет пути транспортировки гуманитарного груза в Афганистан в обход Пакистана; индийский экспорт за первые две недели октября вырос на 40%; прошли первые четырехсторонние переговоры министров иностранных дел США, Индии, ОАЭ и Израиля; Нью-Дели пригласил Пекин, Москву и Исламабад на переговоры по Афганистану в ноябре этого года; климатический саммит в Глазго может принять индийский план глобальной сети солнечной энергетики — об этих и других событиях расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Индия направит в Афганистан 50 тысяч тонн пшеницы

В то время как миллионы людей в Афганистане оказались на грани голода из-за экономического кризиса, Индия рассматривает пути и способы транспортировки в Кабул гуманитарной помощи в размере 50 тысяч тонн пшеницы и медикаментов. При этом министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар неоднократно подчеркивал, что только ООН способна контролировать недискриминационное распределение благотворительных грузов среди всех слоев афганского общества. Отправка индийского продовольствия будет зависеть от создания «благоприятной среды» для работы международных организаций.

Мировая продовольственная программа ООН заявила ранее в этом месяце, что связалась с индийскими властями для закупки зерна в Кабуле. В прошлом году Нью-Дели поставил в Афганистан 75 тысяч тонн пшеницы. Это было сделано по обходному маршруту через иранский порт Чабахар.

Одним из рассматриваемых вариантов доставки является автомобильная дорога через Пакистан. Но организовать такой караван будет очень непросто, учитывая, что Исламабад не разрешает двустороннюю торговлю между Нью-Дели и Кабулом через свою границу. Индия уже отправляла однажды груз зерна в разоренный Афганистан — это было сделано в начале 90-х годов прошлого века. Маршрут гуманитарного конвоя пролегал через только что получившие независимость бывшие советские республики Центральной Азии и тогда до пункта назначения не дошла ни одна тонна зерна.

Plan to send 50,000 tonnes of wheat to Afghanistan at a time when the country is faced with a severe food crisis is certainly admirable. Food aid is a great humanitarian act. @DrSJaishankar https://t.co/VQZ6wGFwmR — Devinder Sharma (@Devinder_Sharma) October 19, 2021

В своем выступлении в G20 в начале этого месяца премьер-министр Нарендра Моди призвал к оказанию беспрепятственной и срочной гуманитарной помощи афганцам. Он также подчеркнул, что, независимо от отношений с Талибаном1, традиционно дружественные связи Индии с афганским народом будут и впредь определять ее подход к этому государству.

Экспорт Индии в начале октября вырос на 40,5%

Согласно предварительным данным министерства торговли Индии, ее экспорт вырос на 40,5% до 15,13 миллиарда долларов в период с 1 по 14 октября благодаря хорошим показателям в ключевых секторах, таких как: нефтепродукты, машиностроение и химическая промышленность. Импорт за этот же срок поднялся на 60,72% до 14,82 миллиарда долларов.

Экспорт товаров Индии в годовом исчислении увеличился на 22,63% до 33,79 миллиарда долларов в сентябре. Экспортные отрасли, в которых наблюдается положительный рост, включают кофе, орехи кешью, нефтепродукты, ручной ткацкий станок, машиностроение, химикаты, искусственную пряжу/ткани, драгоценные камни и ювелирные изделия, пластик и морские продукты. В совокупности экспорт вырос на 57,53% до 197,89 миллиарда долларов в апреле-сентябре текущего финансового года по сравнению с 125,62 миллиардами долларов за те же месяцы 2020 года.

India's exports in the 1st two week of Oct rose 40.54% YoY to $15.13 bn. Of this,$7.26 bn were clocked during Oct 8-14

India as set a target of $400 bn exports for FY22 & in the 1st six months of the fiscal,merchandise exports were almost $198 bnhttps://t.co/HgNy3WFh36 pic.twitter.com/mjSjbM3qID — Kishor Jangid ???????? (@ikishorjangid) October 19, 2021

Индийский план глобальной солнечной сети

Конференция по изменению климата в Глазго (КС 26), скорее всего, примет предложенный Индией амбициозный план по созданию глобальной солнечной сети. План называется One Sun One World One Grid (Osowog или «Одно солнце — один мир — одна сеть») и предусматривает создание мировой сетки, которая будет способствовать передаче солнечной энергии из одной части мира в другую. Международный солнечный альянс или ISA отвечает за реализацию этого проекта.

Osowog — один из главных вопросов, который будет обсуждаться на текущей четвертой генеральной ассамблее ISA. Другие — это дорожная карта инвестиций в размере одного триллиона долларов США для создания мощностей по производству солнечной энергии и смешанный механизм снижения финансовых рисков.

Во время конференции в Глазго Великобритания и Индия совместно запустят еще одну глобальную инициативу «Зеленые сети — одно Солнце, один мир, одна сеть», посвященную международному техническому, инвестиционному и исследовательскому сотрудничеству.

Концепция единой сети для солнечной энергетики была впервые предложена Нью-Дели на первой ассамблее Международного солнечного альянса в 2018 году. Она включает в себя создание и масштабирование межрегиональных энергетических сетей для применения солнечной энергии по всему миру, используя различия в часовых поясах, сезонах и ценах между странами и регионами.

Glasgow climate summit likely to adopt India’s plan of global solar grid https://t.co/3uPDauEl0W — Hindustan Times (@HindustanTimes) October 18, 2021

«С ростом доли возобновляемой электроэнергии баланс спроса и предложения станет критическим. Точно так же, как Норвегия действует как гигантская «батарея» для Европы, такая взаимосвязанная сеть может позволить Индии и Азии эффективно использовать возобновляемые источники энергии. Некоторые исследования показали, что при более чем 70-80% возобновляемой энергии стоимость сетевой интеграции может расти в геометрической прогрессии. Таким образом, создание такой сети демонстрирует дальновидность в подготовке к переходу на низкоуглеродистую энергию», — считает Улька Келкар, директор Климатической программы Института мировых ресурсов Индии.

Индия, Израиль, ОАЭ, США расширяют сотрудничество

Первая четырехсторонняя встреча министров иностранных дел Индии, Израиля, США и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) была посвящена путям расширения экономического и политического сотрудничества на Ближнем Востоке и в Азии и укреплению безопасности на море. Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс подчеркнул, что у США, ОАЭ, Израиля и Индии много общих интересов.

Very pleased to meet the Indian Jewish community in Israel.



Valued their manifold contribution to India-Israel ties.



Confident that they will bring us even closer together in the coming years. pic.twitter.com/au0gFEGjsT — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 17, 2021

Мероприятие состоялось менее чем через неделю после личных переговоров Энтони Блинкена с Яиром Лапидом и шейхом Абдуллой бин Заидом в Вашингтоне 13 октября для рассмотрения прогресса в нормализации отношений Израиля с арабскими государствами.

Индия, Израиль и ОАЭ уже активизировали трехстороннее сотрудничество особенно в части торговли и инвестиций, с тех пор как США выступили посредником в подписании Соглашений Абрахама в августе 2020 года. Конференция совпала с усилиями Нью-Дели по созданию новых многосторонних партнерств, ориентированных на различные сферы. Индия имеет прочное сотрудничество в области обороны, безопасности и торговли с Израилем и США, в то время как ОАЭ являются ключевым энергетическим партнером.

Индия приглашает Пакистан, Россию и Китай на встречу по Афганистану

Индия предложила провести в ноябре личную встречу советников по национальной безопасности по Афганистану в Нью-Дели. Помимо России, Таджикистана и Узбекистана, вероятно, будут приглашены Пакистан и Китай. Мероприятие было запланировано еще до захвата Кабула боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ), и дважды переносилось из-за пандемии коронавируса и из-за смены власти в Афганистане.

Если Пакистан отправит действующего главу АНБ Мохита Юсуфа на эти консультации, то это станет его первым визитом в Индию. Однако в Нью-Дели не будет представителя талибов, поскольку Индия опасается принимать у себя движение, которой еще предстоит решить международные проблемы инклюзивности правительства и соблюдения прав человека. Участие в конференции по Афганистану, на которой нет представителей движения «Талибан», противоречит политике Исламабада, поэтому он может отклонить приглашение.

Big Breaking: India officially confirms NSA levels talks on Afghanistan. Indian envoy to Russia @IndEmbMoscow D B Venkatesh Varma says "India will be hosting a high-level meeting of NSAs of regional countries on Afghanistan in November". pic.twitter.com/lJrJjzNuar — Sidhant Sibal (@sidhant) October 19, 2021

Ноябрьские переговоры состоятся после того, как Нью-Дели и Талибы встретятся лицом к лицу в России 20 октября в Москве. Первый официальный контакт между Нью-Дели и «Талибаном» состоялся 31 августа, когда посол Индии в Катаре Дипак Миттал встретился с Шером Мухаммедом Аббасом Станекзаем, лидером политического офиса движения в Дохе. Эта встреча прошла в посольстве Индии в Дохе по просьбе талибской стороны.

Индия поддерживает «глобальный налог»

Индия вместе со 136 другими странами выразила согласие на введение Минимальной глобальной налоговой ставки в размере 15%. Соглашение направлено на то, чтобы компании не получали прибыль в государствах с низкими налогами независимо от того, где находятся их клиенты, — проблема, которая становится все более актуальной с ростом транснациональных технологических гигантов, ведущи бизнес через границы.

Согласованный уровень в 15%, однако, значительно ниже ставки корпоративного налога, которая в среднем составляет около 23,5% в промышленно развитых странах. Переговоры по этому договору продолжались четыре года и завершились после того, как Ирландия, Эстония и Венгрия отказались от своих возражений и подписали документ.

136 Nations Including India Agree to a Minimum Global Tax Rate of 15% https://t.co/KyLgDHJ82b — தணிகைவேலன் (@thanigaivelan) October 10, 2021

«Установление впервые в истории сильного глобального минимального налога, наконец, выровняет условия для американских рабочих и налогоплательщиков, а также для всего остального мира», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Базирующаяся в Париже Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая возглавляла переговоры, подчеркнула, что сделка охватит 90% мировой экономики.

Реакция на соглашение со стороны рынков США была приглушенной, и инвесторы вместо этого сосредоточились на последних данных о зарплатах. Некоторые крупные компании приветствовали это решение.

«Мы рады видеть формирующийся международный консенсус. Facebook уже давно призывает к реформе мировых налоговых правил, и мы признаем, что это будет означать уплату большего налога, причем в разных местах», — сказал Ник Клегг, вице-президент Facebook Inc по глобальным вопросам.

ОЭСР заявила, что минимальная ставка позволит странам ежегодно получать около 150 миллиардов долларов дохода, в то время как налоговые права на более чем 125 миллиардов долларов прибыли будут перенесены в регионы, где корпорации получают свой доход.

1 Организация запрещена на территории РФ.