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«Совершенно безграмотный человек»: правозащитница Пушкина об основателе «Мужского государства»
Общество
«Совершенно безграмотный человек»: правозащитница Пушкина об основателе «Мужского государства»
Пресс-служба Оксаны Пушкиной

Санкт-Петербург, 19 октября. Суд недавно признал экстремистской организацию «Мужское государство»1, деятельность которой считается теперь в России запрещенной. Правозащитница Оксана Пушкина уже не первый год знает про нее. Она высказала мнение об этой организации и ее создателе Владиславе Позднякове.

В эфире Медиагруппы «Патриот» Пушкина отметила, что в 2017 году в качестве депутата получила массу обращений касательно деятельности «Мужского государства». Парламентарий изучила страницу данной организации и была шокирована.

«Я зашла на их сайт и волосы зашевелились. Такого чудовищного уровня мизогинии я не встречала нигде», — подчеркнула Пушкина.

Правозащитница считает, что основатель организации отличается безграмотностью. По ее мнению, «лидер» только и смог, что сплотить вокруг себя неадекватных личностей.

«Он совершенно безграмотный человек, он сумел привлечь внимание безграмотных малолеток, которые представляют реальную силу по травле окружающего мира», — поделилась мнением Пушкина.

Ранее пресс-секретарь АО «Вятич» Владимир Маматов выразил одобрение насчет решения Нижегородского суда признать движение «Мужское государство» (запрещено в РФ) экстремистской организацией и поделился мнением о ее деятельности.

1 Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

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экстремизм пушкина поздняков
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