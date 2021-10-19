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Администрацию Байдена обвинили в секретном провозе детей-мигрантов

  /   Обновлено: 19 октября 2021 18:48
Весь мир
Администрацию Байдена обвинили в секретном провозе детей-мигрантов
pixabay.com  / 

Нью-Йорк, 19 октября. Администрация Джо Байдена тайно доставляет несовершеннолетних мигрантов в пригород Нью-Йорка. Фотографии с беженцами в аэропорту округа Вестчестер опубликовало издание New York Post.

По данным журналистов, речь идет о примерно о двух тысячах мигрантов, которых перевезли из приграничных территорий в Нью-Йорк. Пассажирами в основном были молодые люди до 20 лет, у аэропорта их ждали автобусы. Источник в авиагавани рассказал, что их развозят в Бронкс, Бруклин, Квинс, Ньюбург и Бриджпорт и Данбери в Коннектикуте.

Подобная ситуация также наблюдалась в Джексонвилле, штат Флорида, где приземлились несколько рейсов из Техаса. Из них вышли пассажиры в одинаковых белых бейсболках и сели в автобусы, расположенные рядом с аэропортом. Все проходило в присутствии полиции.

Пресс-секретарь губернатора Флориды Рона ДеСантиса — Кристина Пушоу выразила возмущение из-за информации New York Post.

«Если администрация Байдена так уверена, что их политика открытых границ полезна для нашей страны, зачем такая секретность. Почему они отказываются делиться даже самой основной информацией о незаконном переселении иностранцев в общинах по всему нашему штату и по всей стране?» — заявила она.

Бывший исполнительный директор округа Вестчестер Роб Асторино рассказал, что узнал о рейсах от обеспокоенных граждан.

«Никто не объяснил, куда они направляются, и кто они такие. Администрация Байдена систематически распространяет кризис на южной границе на общины по всей стране, и часто это окутано тайной и происходит под покровом темноты», — отметил он.

В Белом доме пока никак не комментировали информацию.

Кризис на границе

На границе США и Мексики в настоящее время наблюдается миграционный кризис, лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. В сентябре более 15 тысяч человек, преимущественно выходцев с Гаити, создали стихийный лагерь под мостом в Дель-Рио, штате Техас. Согласно последним данным Таможенной и пограничной службы США, только в июле и августе 37,8 тыс. несовершеннолетних были пойманы при въезде в США.

На фоне этого лидер правозащитной организации Pueblo Sin Fronteras («Народ без границ») Иринео Мухика публично заявил, что в Мексике формируется новый караван мигрантов из Гаити, который планирует отправиться в США приблизительно 25 октября. Он будет насчитывать не менее 70 тысяч человек.

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мигранты сша нью-йорк
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