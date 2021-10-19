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Шойгу объявил о намерении совершить кругосветное путешествие вокруг Северного полюса
Общество
Шойгу объявил о намерении совершить кругосветное путешествие вокруг Северного полюса
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 19 октября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал кругосветное путешествие вокруг Северного полюса во время своего выступления в Центральном доме Российской Армии в Москве.

Президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу поздравил лауреатов премии РГО. В ходе торжественной церемонии он обратился к участникам с напоминанием о проектах шведского ученого и путешественника Фредерика Паулсена.

«Задумывались с ним еще два года назад. Мы обязательно это сделаем. Мы сделаем, конечно, кругосветное путешествие, но не по экватору, а вокруг Северного полюса. Он очень этого хотел», — отметил министр.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу наградил победителей премии Русского географического общества в номинации «Лучшая экспедиция по России». Премию за проделанную работу из рук министра получили старший специалист аварийно-спасательного отряда Северного флота капитан 2-го ранга Денис Крец и ученый Руслан Жостков.

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