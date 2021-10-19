Группа туристов совершит первое за десять лет путешествие по Ливии

Триполи, 19 октября. Около 100 отдыхающих из разных европейских стран прибыли на территорию Ливии через контрольно-пропускной пункт Ваззан на юго-западной границе с Тунисом.

Визит международной туристической группы в североафриканское государство происходит впервые за более чем 10 лет, отмеченных продолжительным вооруженным конфликтом и кризисом. Он организован Правительством национального единства (ПНЕ) в сотрудничестве с компанией Murcia, специализирующейся на пассажирских перевозках.

Власти рассчитывают, что прием гостей из Европы поспособствует возобновлению деятельности международного туристического движения в координации с национальным частным сектором. Сегодняшний визит является частью проекта, направленного на изменение стереотипного образа Ливии и реализуемого в рамках программ по восстановлению страны.

«Это значительное достижение, которое входит в концепцию нашей компании и направлено на возобновление деятельности сектора путешествий. Оно является плодом четырехмесячных марафонских усилий со стороны министерства туризма и ремесел. В связи с этим провозглашаем два лозунга — «Мы все вернулись в лоно пустыни!» и более возвышенный «Вместе за Ливию!». Проект имеет огромное значение для поддержки сектора отдыха и экономики, в целом за счет возобновления трансграничной деятельности», — заявил директор компании Murcia Али аль-Кубба.

Он сообщил также о наличии в организации других инициатив, нацеленных на продолжение работы по планированию поездок и включение большего числа иностранных туристов к концу текущего года. Руководитель поблагодарил все государственные учреждения и частные компании, оказавшие материально-техническую поддержку тура, связанную с обеспечением питания и проживания. Он особо отметил роль служб безопасности, которые осуществляют охрану иностранной группы.

«Я выражаю глубочайшую признательность тем, кто проявил инициативу и внес свой вклад. В этом контексте хотел бы поблагодарить водителей внедорожников, которые безвозмездно способствовали обеспечению транспортом для перемещения туристической группы и сопровождению ее на протяжении всей поездки», — добавил Аль-Кубба.

В программу тура планируется включить остановку в нескольких достопримечательных местах в пустыне, а также посещение городов Триполи и Сабрата в конце 12-дневного путешествия. В пути отдыхающих ждет ряд экскурсий и представлений, организуемых народными творческими коллективами.

Программа по восстановлению Ливии после многолетнего конфликта распространяется почти на все сферы экономики страны. К ее реализации, стоимость которой обойдется правительству в 200 млрд долларов, привлечены зарубежные компании из многих государств мира, в том числе из Египта, Италии, Турции, Туниса, Алжира и Франции.