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Посольство Британии на Украине раскритиковало перепись населения в Крыму
Политика
Посольство Британии на Украине раскритиковало перепись населения в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Киев, 19 октября. Британское посольство на Украине осудило решение России провести перепись населения на территории Крымского полуострова. Соответствующая запись была опубликована в Twitter.

В своем сообщении дипломаты в очередной раз заявили, что Лондон не признает воссоединение региона с Россией.

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

Стоит отметить, что аналогичной точки зрения придерживается внешнеполитическая служба Европейского союза.

Как стало известно ранее, Румыния подвергла критике перепись населения в Крыму. МИД страны осудил решение РФ о проведении процедуры на полуострове.

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