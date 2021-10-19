Посольство Британии на Украине раскритиковало перепись населения в Крыму

Киев, 19 октября. Британское посольство на Украине осудило решение России провести перепись населения на территории Крымского полуострова. Соответствующая запись была опубликована в Twitter.

В своем сообщении дипломаты в очередной раз заявили, что Лондон не признает воссоединение региона с Россией.

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», — сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

Стоит отметить, что аналогичной точки зрения придерживается внешнеполитическая служба Европейского союза.

Как стало известно ранее, Румыния подвергла критике перепись населения в Крыму. МИД страны осудил решение РФ о проведении процедуры на полуострове.