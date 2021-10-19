Актриса Сьюзен Сарандон вспомнила о разговоре с Дэвидом Боуи за неделю до его смерти

Лондон, 19 октября. Актриса Сьюзен Сарандон поделилась воспоминаниями о покойном британском рок-певце Дэвиде Боуи. Кинозвезда рассказала, как беседовала с музыкантом по телефону за неделю до его смерти.

По словам Сарандон, ей посчастливилось сблизиться с Боуи в последние месяцы его жизни. Актриса отметила, что создатель Зигги Стардаста «снова нашел ее» в тот период, пишет Daily Mail.

«Мы общались, говорили друг другу вещи, которые должны были сказать», — вспомнила знаменитость.

Хотя звезда кино разговаривала с певцом за неделю до его ухода из жизни, она совершенно не помнит содержание их беседы. Дело в том, что тогда у Сарандон были проблемы со сном, поэтому она приняла мощные препараты перед отправкой в постель.

«И мне приснилось, что Дэвид позвонил, и у нас состоялась беседа. Позже я подумала: «Это что, правда произошло?» Я залезла в свой телефон, и оказалось, что мы общались. Но я совсем не помню, о чем», — сообщила актриса, назвав смерть музыканта очень печальной.

Global Look Press / Australian Press

Боуи и Сарандон познакомились на съемочной площадке фильма «Голод» Тони Скотта. В 1980-е годы у знаменитостей были романтические отношения.

Рок-певец скончался в январе 2016 года на 70-м году жизни. К смерти Боуи привел рак печени, с которым музыкант боролся 1,5 года.

Даже после смерти певца выход его альбомов не прекратился. В ноябре должна увидеть свет неизданная пластинка Дэвида Боуи, записанная 20 лет назад.