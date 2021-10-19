Пограничники перехватили крупную партию контрабандного оружия на западе Ирана

Тегеран, 19 октября. Командующий пограничными войсками в провинции Керманшах генерал-майор Киаст Сепехри заявил о проведении операции по пресечению контрабанды оружия в прилегающих к Ираку районах Ирана.

Службы безопасности страны получили данные о планируемой поставке партии из 73 автоматов на базе АК, самозарядных карабинов Симонова и пистолетов, которая была затем успешно перехвачена, а контрабандисты арестованы и переданы судебным органам. Также были изъяты запасные магазины и боеприпасы. Весь незаконный груз был уничтожен.

???? انهدام باند بزرگ قاچاق سلاح جنگی در غرب کشور



▪️فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه گفت: ۷۳قبضه سلاح جنگی کلاشینکف و کلت کمری در مرزهای غربی کشف شد./



▪️انگار راستی راستی قیام آبان در پیش است.!! pic.twitter.com/lnFisccGF6 — Effat (@Effat41114539) October 19, 2021

Подобные мероприятия проводятся в этой провинции уже более недели, при этом, помимо стрелкового оружия, военнослужащие перехватили несколько партий наркотиков и нелегальной табачной продукции. Как заявил Сепехри, беспощадная борьба с контрабандой, которая наносит ущерб внутренней безопасности страны, является одним из приоритетов пограничников. Генерал подчеркнул готовность наращивать усилия для пресечения преступной деятельности на границе.

Кроме того, это уже не первый перехват крупной партии контрабандного оружия — в сентябре командующий силами полиции Керманшаха генерал Али Акбар Джавидан заявил о захвате 60 пистолетов, 80 магазинов к ним и запаса патронов, также в незаконном грузе был найден прибор ночного видения. Как сообщил офицер, разведывательные органы провинции узнали о местоположении схрона, передав информацию службам безопасности. После получения соответствующих разрешений со стороны судебных властей, правоохранители провели поисковые мероприятия в указанном районе. О каких-либо задержаниях в ходе операции не сообщалось.

#ایران گسترش فقر درایران چشم‌اندازتقابل سخت

رسانه‌های رژیم گزارش دادندکه دریک سال منتهی به مهر امسال(۱۴۰۰)۳۰هزارقبضه سلاح کشف کردند

براساس آمارهای رسمی دربهترین حالت میزان کشفیات قاچاق،یک چهارم ازکل آن ست

بااین حساب دراین فاصله دستکم ۹۰هزارقبضه سلاح جنگی

#تیک_تاک_قیام_وسرنگونی pic.twitter.com/CHUPOmQV7Q — sahar (@Sehar05375027) October 16, 2021

Руководство силовых структур не называло предполагаемых получателей контрабандного груза. Однако не исключено, что поставки из Ирака предназначались сепаратистским группировкам, которые регулярно вступают в боестолкновения с иранскими военнослужащими. В прошлом месяце из-за роста напряженности на западных границах Исламская Республика начала наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям «Демократической партии Иранского Курдистана» (ДПИК), которая базируется в соседнем Ираке. При этом власти страны обвинили Багдад в бездействии, так как ранее неоднократно призывали его пресечь деятельность ДПИК, угрожающую безопасности Ирана в этом регионе.