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Подразделения ВДВ подняты по тревоге в рамках контрольной проверки на юге России
Армия
Подразделения ВДВ подняты по тревоге в рамках контрольной проверки на юге России
Пресс-службы Минобороны РФ

Москва, 19 октября. Контрольная проверка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения стартовала на трех военных полигонах, расположенных в южных регионах России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Десантникам предстоит продемонстрировать навыки огневой, инженерной и горной подготовки, а также умение управлять армейским транспортом и бронетехникой. В маневрах задействованы порядка пяти тысяч военнослужащих и более 1,5 тысячи единиц вооружения и военной техники. Наблюдать за ходом итоговой проверки будет командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков.

«В рамках контрольной проверки за 2021 учебный год подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республике Крым, где приступили к сдаче предметов боевой подготовки», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что учения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск Египта «Защитники дружбы — 2021» стартовали в под Каиром. В ходе маневров военнослужащие двух стран отработают блокировку и уничтожение незаконных вооруженных формирований в условиях пустыни.

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