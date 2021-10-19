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Партнер Apple из Тайваня презентовал три электрокара собственной разработки
Экономика
Партнер Apple из Тайваня презентовал три электрокара собственной разработки
Prt Scr youtube.com  /  JustEV

Тайбэй, 19 октября. Тайваньская организация Foxconn показала общественности три новых электромобиля, в число которых вошли автобус, седан и кроссовер.

Foxconn использовала схожий с Tesla принцип для наименования собственных моделей. Прототипы, которые представила корпорация из Тайваня, называются Model T, Model E и Model C.

Последнее транспортное средство представляет собой кроссовер. О нем известно то, что автомобиль преодолевает на одном заряде до 700 километров. Машина способна развить скорость в 100 км/ч за 4 секунды. Данные по мощности двигателя пока что отсутствуют.

Седан проектировали в том числе инженеры итальянской Pininfarina. Model E разгоняется до сотни за 2,8 секунды, а запас хода спорткара оценивается в районе 700 км благодаря особой конструкции новинки. Мощность прототипа достигает 750 л.с.

Электрифицированный автобус Model T оборудуют в Тайване батареями на 400 км пробега, а максимальная скорость экземпляра будет равняться 120 км/ч. Предполагается, что электробус поступит в продажу в 2022 году, кроссовер начнет реализоваться на рынке Тайваня в 2023 году, а спортивный седан появится на местном авторынке в 2025 году.

Еще весной американская автомобилестроительная компания Fisker договорилась с тайваньской Foxconn о создании совместного предприятия по производству электромобилей.

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apple тайвань электрокары foxconn
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