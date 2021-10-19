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Жители Донецка повесили знак «слепые пешеходы» у миссии ОБСЕ после ареста офицера ЛНР
Политика
Жители Донецка повесили знак «слепые пешеходы» у миссии ОБСЕ после ареста офицера ЛНР
ТАСС  /  Геодакян Артем

Донецк, 19 октября. Арест властями Украины офицера-наблюдателя ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) вызвал бурную реакцию у жителей Донбасса. Они вышли на акцию протеста к зданию миссии ОБСЕ и повесили у входа дорожный знак «Слепые пешеходы».

Изображением черных круглых очков жители Донбасса стремились показать свое недовольство позицией ОБСЕ, игнорирующей произвол со стороны украинских властей. Под очками также изображен логотип европейской организации по безопасности и сотрудничеству. Акция протеста продолжается у отеля Park Inn, где разместилась миссия ОБСЕ, с 14 октября.

Prt Scr Telegram / РИА Новости

Незаконное задержание военного наблюдателя произошло 13 октября в СЦКК. Офицер выполнял функции наблюдателя, однако официальный Киев приписывает ему совершение преступления по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Представители ЛНР заявили о полном прекращении контактов с украинскими властями, пока офицер не будет освобожден. Также глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник призвал СММ ОБСЕ и международное сообщество осудить поступок киевских силовиков. Пока все условия Луганска не будут выполнены, диалог по линии Минских соглашений невозможен, подытожил лидер республики.

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Все новости / Политика / Жители Донецка повесили знак «слепые пешеходы» у миссии ОБСЕ после ареста офицера ЛНР
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