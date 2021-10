Чили охватили массовые беспорядки в честь второй годовщины «социального взрыва»

Тысячи жителей различных городов Чили приняли участие в массовых протестах, приуроченных к второй годовщине «социального взрыва» 2019 года. Главные участники протестов — студенты и молодежь, недовольные тем, что Чили продолжает жить по Конституции времен Пиночета. К ним присоединились активисты коренных народов, недовольные действиями военных на юге Чили.

В столице Чили Сантьяго на Площади Италии собрались тысячи велосипедистов. Некоторые протестующие вели себя относительно мирно, однако власти города готовились к бунтам: станции метро закрылись раньше, сократили общественный транспорт.

Как сообщает La Patilla, в различных частях Чили прошло более 50 маршей. В некоторых случаях они привели к столкновениям с карабинерами, протестующие (или злоумышленники, которые воспользовались протестами) разграбили супермаркеты Tottus в Тагаланте и Unimarc, Oxxo, OK Market в Сантьяго. Группа мародеров попыталась взломать аптеку.

В Сан-Фелипе универмаг Unimarc разграбили и подожгли, сообщает BioBioChile. В целом было задержано более 30 человек, по крайней мере семь полицейских пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.

Протесты дали правому кандидату в президенты Чили Себастьяну Сичелю повод раскритиковать своих конкурентов: он обвинил левых кандидатов Ясну Провосте и Габриэля Борича в оправдании бунтовщиков.

Однако и Габриэль Борич Фонт, популярный молодежный лидер, поспешил осудить насилие.

В октябре 2019 года более 3,7 млн чилийцев приняли участие в протестах с требованием новой Конституции, решений по ряду дел о коррупции и злоупотреблении властью, и продолжением неолиберальной экономической политики, которая привела к высокой стоимости жизни, оставив без средств к существованию тысячи рабочих и мелких предпринимателей. Требовали также отставки непопулярного президента Пиньеры, его кабмина и генерального директора карабинеров.

Протесты вспыхнули из-за студентов, которые перепрыгивали турникеты в метро, и переросли в жесткие столкновения с полицией. Были убиты более 30 человек, более 3400 человек арестованы, более 8800 госпитализированы. Чилийскую полицию часто обвиняют в неоправданно жестком насильственном подавлении протестов. Протестующие активно занимались мародерством.

