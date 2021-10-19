Чили охватили массовые беспорядки в честь второй годовщины «социального взрыва»

Тысячи жителей различных городов Чили приняли участие в массовых протестах, приуроченных к второй годовщине «социального взрыва» 2019 года. Главные участники протестов — студенты и молодежь, недовольные тем, что Чили продолжает жить по Конституции времен Пиночета. К ним присоединились активисты коренных народов, недовольные действиями военных на юге Чили.

Федеральное агентство новостей /

Протест

В столице Чили Сантьяго на Площади Италии собрались тысячи велосипедистов. Некоторые протестующие вели себя относительно мирно, однако власти города готовились к бунтам: станции метро закрылись раньше, сократили общественный транспорт.

Как сообщает La Patilla, в различных частях Чили прошло более 50 маршей. В некоторых случаях они привели к столкновениям с карабинерами, протестующие (или злоумышленники, которые воспользовались протестами) разграбили супермаркеты Tottus в Тагаланте и Unimarc, Oxxo, OK Market в Сантьяго. Группа мародеров попыталась взломать аптеку.

A esta hora (22:30) están saqueando el supermercado Tottus en #Talagante !!

De vuelta a robar

Hasta cuando toleramos como sociedad el actuar de estos verdaderos delincuentes.

Duele más el silencio cómplice de tantos …. pic.twitter.com/CA8dMltIKE — Coloma Diputado (@Tono_Coloma) October 19, 2021

В Сан-Фелипе универмаг Unimarc разграбили и подожгли, сообщает BioBioChile. В целом было задержано более 30 человек, по крайней мере семь полицейских пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.

Протесты дали правому кандидату в президенты Чили Себастьяну Сичелю повод раскритиковать своих конкурентов: он обвинил левых кандидатов Ясну Провосте и Габриэля Борича в оправдании бунтовщиков.

«Мародерство, разрушение и насилие. При злорадном молчании всего левого крыла, которое теперь хочет оправдать участников беспорядков», — объявил политик.

Однако и Габриэль Борич Фонт, популярный молодежный лидер, поспешил осудить насилие.

«Насилие и разрушение всеобщего достояния никогда не будут нашим путем, они служат лишь тем, кто не хочет перемен, — объявил депутат от крайней южной провинции Магальянес. — С единством и уважением друг к другу мы сможем построить достойное и справедливое Чили для всех».

???? Saquean local de comida rápida en Alameda con Santa Rosa, a metros de la presencia de Carabineros



Minuto a Minuto » https://t.co/PsGssTeTdD pic.twitter.com/2AIkKOajSY — T13 (@T13) October 18, 2021

Социальный взрыв

В октябре 2019 года более 3,7 млн чилийцев приняли участие в протестах с требованием новой Конституции, решений по ряду дел о коррупции и злоупотреблении властью, и продолжением неолиберальной экономической политики, которая привела к высокой стоимости жизни, оставив без средств к существованию тысячи рабочих и мелких предпринимателей. Требовали также отставки непопулярного президента Пиньеры, его кабмина и генерального директора карабинеров.

Протесты вспыхнули из-за студентов, которые перепрыгивали турникеты в метро, и переросли в жесткие столкновения с полицией. Были убиты более 30 человек, более 3400 человек арестованы, более 8800 госпитализированы. Чилийскую полицию часто обвиняют в неоправданно жестком насильственном подавлении протестов. Протестующие активно занимались мародерством.

Curfew declared in Santiago, #Chile, in a first since the Pinochet dictatorship.



Protests against Metro fare hike on Friday led to destruction of several stations, fires, and, on Saturday, looting and violence that spread to other cities.pic.twitter.com/GSwhCE0N8X — lobo (@thewolfreports) October 19, 2019

«Социальный взрыв» из-за дороговизны жизни заставил законодателей Чили обратить внимание на проблему неравенства в обществе. С 1981 года страна живет по Конституции, принятой при диктатуре Пиночета. Национальный референдум в 2020 году поставил задачу ее обновления.

Сейчас левая оппозиция Чили настаивает на скорейших изменениях в стране, а правая опасается, что разрушение привычного экономического уклада нанесет сильный удар экономике и кредитоспособности страны. Возможный «левый поворот» в Чили беспокоит многих в стране.

wikipedia.org / Marcellablues / CC BY-SA 4.0

Скандал

К годовщине массовых протестов Чили пришло в очень напряженном состоянии: президент Себастьян Пиньера фигурировал в опубликованном в начале октября «Досье Пандоры». Как оказалось, президент вывел в офшор на Британские Виргинские острова свою долю в медной шахте «Доминга». Он приобрел ее, уже будучи президентом, что может подвести и покупателя, продавца под коррупционную статью, как отметил в беседе с МФАН политолог Томас Мощатти.

Федеральное агентство новостей /

После «социального взрыва» 2019 года рейтинг президента Пиньеры оставался очень низким: несмотря на успешно проведенную кампанию по вакцинации в 2021 году, в сентябре рейтинг главы государства не превышал 16%. Новый коррупционный скандал вызвал новый шквал критики в его адрес, и теперь политику грозит импичмент и срок за коррупцию. И

Раздражение, которое испытывают чилийцы, недовольные президентом, во многом стало причиной новых протестов. При этом власти обвинили в разжигании протестов левую оппозицию в лице Борича и Провосте.

Насилие

Возможно, президент Пиньера пытается отвлечь внимание от скандала с «Досье Пандоры» с помощью силовой тактики. Указом президента в южной Араукании был введен режим чрезвычайного положения. В регионе действуют несколько сепаратистских организаций индейцев мапуче, во главе с наиболее радикальной Coordinadora Arauca Melleco (CAM, «Координация [мапуче] в провинциях Арауко и Мальеко»).

Индейские боевики неоднократно появлялись на публике с боевым и охотничьим оружием в руках. В 2021 году резко выросло количество нападений мапуче на поселки и лесоповалы в Араукании. Индейские активисты настаивают на своем праве самоопределения, выдвигают территориальные претензии против белого населения, которое называют «колонизаторами». При этом большинство мапуче проживают в столичном регионе Сантьяго, намного севернее.

The Mapuche struggle continues to fight the colonial occupation known as the Chilean state. A state of emergency declared by the government last Sunday continues today, increasing the ability of violent military suppression of Mapuche people on their ancestral land. pic.twitter.com/ICStXHln7f — IGD Worldwide (@igdworldwide) October 18, 2021

Ввод войск в Арауканию и первый арест спровоцировали выступления активистов на День коренных народов в Сантьяго и других крупных городах Чили. В ходе столкновений с полицией пострадали 18 протестующих и погибла женщина, которую убило взрывом светошумовой гранаты около головы.

#SouthAmerica Santiago Chile Mapuche indigenous people #protest demanding autonomy for the Mapuche community 10/10/2021 pic.twitter.com/ZPo7LGAXkP — Nicole Elisei (@EliseiNicole) October 11, 2021

Тем временем в Южной макрозоне Чили боевики мапуче совершили еще несколько поджогов, уничтожив технику лесорубов.

Протесты в годовщину «социального взрыва» в Чили показали серьезность стоящих перед страной проблем. Отсутствие новой конституции и неолиберальная ориентация общества только на успешных и обеспеченных людей выбросили породили конфликт, который не удалось разрешить за четыре десятилетия после Пиночета. Партизанская война, которую ведут самые радикальные группировки мапуче, показала, что власть плохо контролирует ситуацию в отдаленных областях страны. В Чили многие надеются, что череда проблем закончится, когда будет принята новая Конституция.