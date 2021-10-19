Критик Кокшенева опасается театральной монополии в России

Москва, 19 октября. Критик Капитолина Кокшенева убеждена, что Сергея Женовача — худрука МХТ имени Чехова — нельзя заменять. Она резко высказалась о том, что должность может достаться Евгению Миронову, который сейчас возглавляет Театр Наций. Директором этого же театра является Мария Ревякина, которая отвечает за главную театральную премию в России «Золотую маску».

Культуролог опасается, что если Миронов придет во МХТ имени Чехова, то образуется «тотальная театральная монополия». По ее мнению, пришедший три года назад на должность художественного руководителя МХТ Сергей Женовач находится на своем месте. Более того, режиссер прекрасно понимает русский психологический репертуарный театр, против которого выступили Миронов и его команда.

«В этой ситуации я поддерживаю Женовача и считаю, что для современной русской культуры его наличие как художника и как руководителя МХТ имени Чехова очень важно. Поскольку именно он начал оздоровление этого театра в сторону от «Идеального мужа»», — сказала Кокшенева в беседе с «Царьградом».

Уже несколько недель в театральной тусовке ходят слухи об объединении МХТ имени Чехова с Театром Наций. По некоторым данным, глава Минкультуры Ольга Любимова хочет досрочно расторгнуть договор с Женовачем, который пришел на пост руководителя театра после смерти Олега Табакова.