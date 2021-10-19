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Политолог Бальбек: глава Пентагона провоцирует Киев на реализацию силового сценария в Донбассе
Армия
Политолог Бальбек: глава Пентагона провоцирует Киев на реализацию силового сценария в Донбассе
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Москва, 19 октября. Антироссийские заявления главы Пентагона Ллойда Остина в ходе визита в Киев являются попыткой подтолкнуть власти Украины к силовому сценарию решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил политолог Руслан Бальбек.

Ранее Остин выступил на пресс-конференции по итогам встречи с главой минобороны Украины Андреем Тараном, которая состоялась в Киеве. Глава Пентагона заявил, что Россия якобы препятствует урегулированию конфликта в Донбассе, передает RT.

Бальбек выразил уверенность, что слова Остина являются попыткой «спихнуть на Россию» ответственность Киева и Вашингтона за нынешнюю ситуацию в Донбассе.

«Думаю, что все это сделано, чтобы вложить очередную надежду на силовое решение гражданского конфликта в голову президента Зеленского. А тот в свою очередь, воодушевленный поддержкой, отбросит в сторону предложение о мирном урегулировании и исполнении Минских соглашений», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что Ллойд Остин планирует посетить Грузию, где встретится с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

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Все новости / Армия / Политолог Бальбек: глава Пентагона провоцирует Киев на реализацию силового сценария в Донбассе
украина россия сша пентагон остин
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