Политолог Бальбек: глава Пентагона провоцирует Киев на реализацию силового сценария в Донбассе

Москва, 19 октября. Антироссийские заявления главы Пентагона Ллойда Остина в ходе визита в Киев являются попыткой подтолкнуть власти Украины к силовому сценарию решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил политолог Руслан Бальбек.

Ранее Остин выступил на пресс-конференции по итогам встречи с главой минобороны Украины Андреем Тараном, которая состоялась в Киеве. Глава Пентагона заявил, что Россия якобы препятствует урегулированию конфликта в Донбассе, передает RT.

Бальбек выразил уверенность, что слова Остина являются попыткой «спихнуть на Россию» ответственность Киева и Вашингтона за нынешнюю ситуацию в Донбассе.

«Думаю, что все это сделано, чтобы вложить очередную надежду на силовое решение гражданского конфликта в голову президента Зеленского. А тот в свою очередь, воодушевленный поддержкой, отбросит в сторону предложение о мирном урегулировании и исполнении Минских соглашений», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что Ллойд Остин планирует посетить Грузию, где встретится с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.