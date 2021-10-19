Сценарист Мережко рассказал о романе овдовевшей Федосеевой-Шукшиной с оператором

Москва, 19 октября. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина спустя меньше года после смерти супруга писателя Василия Шукшина закрутила роман с оператором Михаилом Аграновичем. Подробности любовных похождений артистки рассказал сценарист Виктор Мережко.

По его словам, Федосеева-Шукшина всегда была падка на авантюры и влюбчива. Однажды она закрутила роман с Аграновичем. Это случилось во время съемок картины «Трын-трава». Интрижка между кинематографистами произошла спустя меньше года после смерти Шукшина.

«Случился роман на этой картине оператора Михаила Аграновича и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Мы осуждали втихаря, ходили, ворчали», — сказал сценарист фильма «Родня» в эфире программы «Судьба человека».

Виктор Мережко убежден, что любовные отношения овдовевшей Федосеевой-Шукшиной с Аграновичем спасли артистку. Возможно, таким образом она смогла пережить кончину супруга., пишут «Дни.ру».

У Федосеевой-Шукшиной было пять браков. Последним ее супругом стал продюсер Бари Алибасов. В официальных отношениях они пробыли чуть больше двух лет.