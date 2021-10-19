Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 19:10
19:07
Происшествия
Смертельное падение ребенка из окна в Мурманске привело к возбуждению уголовного дела
19:04
Весь мир
МВД Ливии подтвердило готовность обеспечить безопасность на декабрьских выборах
19:03
Политика
Постпред РФ при ЕС Чижов: Москва не причастна к событиям на Украине
19:03
Происшествия
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса Петербург — Доминикана
19:00
Общество
Главные новости дня: 19 октября
18:56
Происшествия
Три человека стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Курганской области
18:56
Общество
Более четырех тысяч волонтеров задействовали в Башкирии для помощи пожилым на самоизоляции
18:54
Общество
Брать кредит, консервировать, продавать: экономист Родионов объяснил, что делать с недостроем
18:50
Экономика
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал до минимума с июня 2020 года
18:50
Общество
Стало известно, какую меру пресечения избрал суд для главы Кагальницкого района
Все новости

Сценарист Мережко рассказал о романе овдовевшей Федосеевой-Шукшиной с оператором

  /   Обновлено: 19 октября 2021 18:10
Шоу-бизнес
Сценарист Мережко рассказал о романе овдовевшей Федосеевой-Шукшиной с оператором
Кадр из фильма «Линия Марты»

Москва, 19 октября. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина спустя меньше года после смерти супруга писателя Василия Шукшина закрутила роман с оператором Михаилом Аграновичем. Подробности любовных похождений артистки рассказал сценарист Виктор Мережко.

По его словам, Федосеева-Шукшина всегда была падка на авантюры и влюбчива. Однажды она закрутила роман с Аграновичем. Это случилось во время съемок картины «Трын-трава». Интрижка между кинематографистами произошла спустя меньше года после смерти Шукшина.

«Случился роман на этой картине оператора Михаила Аграновича и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Мы осуждали втихаря, ходили, ворчали», — сказал сценарист фильма «Родня» в эфире программы «Судьба человека».

Виктор Мережко убежден, что любовные отношения овдовевшей Федосеевой-Шукшиной с Аграновичем спасли артистку. Возможно, таким образом она смогла пережить кончину супруга., пишут «Дни.ру».

У Федосеевой-Шукшиной было пять браков. Последним ее супругом стал продюсер Бари Алибасов. В официальных отношениях они пробыли чуть больше двух лет.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сценарист Мережко рассказал о романе овдовевшей Федосеевой-Шукшиной с оператором
роман федосеева-шукшина мережко Агранович
Комментировать