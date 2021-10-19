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Депутат Рады Рабинович предрек Украине наступление катастрофы с отоплением

  /   Обновлено: 19 октября 2021 18:16
Политика
Депутат Рады Рабинович предрек Украине наступление катастрофы с отоплением
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 октября. Киевские власти не просто так начали регулярно заявлять о необходимости проведения переговоров с участием президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович на телевидении.

По словам парламентария, стремление украинского руководства переговорить с Кремлем обусловлено рядом серьезных факторов, которые находят отражение на внутриполитических проблемах страны.

В частности, речь идет о неготовности Украины к отопительному сезону. Киев не сможет обеспечить всех граждан достаточным объемом газа и тепла. Поэтому власти пытаются всячески выкрутиться из этой сложной ситуации, говоря о необходимости переговоров с Россией.

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«Надвигается катастрофа, и осознавая это, власть лихорадочно пытается встретиться с Путиным, с Миллером, с Макроном. Да, я понимаю, что в стране идут боевые действия, но поехала же оппозиция в Москву (в 2020 году — Прим. ФАН), договорилась на выгодных условиях покупать газ для Украины. Ну, обругайте ее, только закупите газ по 175 долларов и тем самым спасите всю страну!» — отметил Рабинович.

Депутат подчеркнул, что в Кремле не станут говорить с Зеленским, поскольку украинская сторона продолжает игнорировать минские договоренности и выполнять обязательства по Донбассу.

Как стало известно ранее, вице-премьер России Александр Новак назвал иждивенческим подход Украины к покупке газа. По его словам, Киев мог бы напрямую покупать топливо у Москвы.

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украина отопление газ рабинович
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