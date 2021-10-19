Главные новости дня: 19 октября

ФАН публикует дайджест событий 19 октября

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить в начале ноября неделю выходных из-за COVID-19. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в России нерабочими могут быть объявлены дни с 30 октября по 7 ноября. Голикова подчеркнула, что для ряда регионов предусмотреть выходные следует уже с 23 октября. Предприятиям рекомендовано перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удаленный режим работы. Инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали 11 человек с места жесткой посадки вертолета Ми-8 на Таймыре. Погибших и пострадавших, по предварительной версии, среди них нет. Вертолет совершал рейсовый полет по маршруту Носок — Караул — Дудинка. Из-за срабатывания датчика пожарной сигнализации воздушное судно было вынуждено экстренно приземлиться в 12 километрах от Караула.

Возгорание из-за короткого замыкания в удлинителе произошло на 23 этаже в башне «Меркурий» в деловом центре «Москва-Сити». Из-за происшествия всех людей, которые находились в здании, оперативно вывели на улицу. Сотрудники МЧС справились с возгоранием. По данным источника, пожара не было: сильное задымление произошло из-за короткого замыкания.

Директора Большого театра, режиссера и педагога Владимира Урина госпитализировали в Москве. Ему пришлось вызвать скорую помощь из-за сердечного приступа. Ранее режиссеру поставили диагноз «ишемическая болезнь сердца и стеноз сосудов». В результате Владимир Урин перенес операцию — ему провели стентирование и положили в реанимацию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери убитой девочки из Вологды. Семья погибшей была неблагополучной и состояла на профилактическом учете, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова. У матери изъяли старшего ребенка — мальчика 2007 года рождения, ей грозит лишение родительских прав.

Мощный пожар произошел на Возейском месторождении под Усинском. По предварительным данным, горит шламонакопитель. Есть погибший. Причины ЧП пока неизвестны. По одной из версий, пожар произошел в результате сжигания нефтешлама в печах.

Власти Крыма вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан. Соответствующее решение приняли в региональном управлении Роспотребнадзора. Привиться от COVID-19 обязаны работники сфер образования, соцзащиты, здравоохранения, торговли, общепита, ЖКХ, МФЦ и гостиничного бизнеса.

Россия потребовала признать отсутствие юрисдикции у трибунала в Гааге для рассмотрения претензий Украины по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщили в МИД РФ. Арбитражный суд в Гааге на днях заслушал позиции сторон по вопросу юрисдикции. Решение будет вынесено в начале 2022 года.

Футболист Дмитрий Тарасов решил приостановить спортивную карьеру. На такой шаг он пошел из-за беременной супруги. В видео, опубликованном на его странице в Instagram, Тарасов говорит, что решил отложить спортивную карьеру из-за более важных дел. Спортсмен ждет рождения четвертого ребенка.

Правительство выделит около 34 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На сайте Кабмина РФ сказано, что государство направит 28,3 млрд рублей на выплаты для детей от трех до семи лет. Еще 5,9 млрд рублей будут выделены для пособий многодетным семьям.