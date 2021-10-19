Кнутов: продление срока службы ракет УР-100Н подтверждает запас прочности российского оружия

Москва, 19 октября. Продление срока службы межконтинентальных ракет УР-100Н «Стилет» до 2023 года свидетельствует о глубоком модернизационном потенциале российского вооружения. Об этом заявил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, ракеты УР-100Н дольше всех находятся на боевом дежурстве. Изначально гарантированный срок службы ракет был определен в 10 лет, однако к настоящему моменту этот показатель достиг 37 лет, передает «ПолитЭксперт».

Кнутов отметил, что большая часть межконтинентальных баллистических ракет (МБР) хранится на специальных базах при соблюдении строгих температурных и влажностных режимов. Когда срок службы ракеты подходит к концу, завод-изготовитель информирует об этом оборонное ведомство. В свою очередь Минобороны РФ обращается к производителю с просьбой рассмотреть предложение о продлении сроков эксплуатации.

После этого созывается специальная комиссия, под контролем которой осуществляется тестирование боеприпаса и принимается окончательное решение о сроках эксплуатации.

«У нас всегда есть запас прочности. Он и позволяет продлевать сроки эксплуатации. Как правило, это всегда оправдано», — пояснил эксперт.

Ранее гендиректор «ВПК «НПО машиностроения» Алексей Леонов заявил, что срок службы межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н продлен как минимум до 2023 года. По его словам, задача по обеспечению настолько длительной эксплуатации комплекса решена впервые в мире.