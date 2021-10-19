Минпромторг России не собирается вводить экспортные пошлины на минеральные удобрения

Москва, 19 октября. Сейчас представителями Минпромторга РФ не обсуждается вопрос введения пошлин на экспорт удобрений, сообщает ТАСС.

Сельскохозяйственные компании увеличивают закупки удобрений на весенний сезон, что отменяет необходимость учреждения экспортных пошлин на минеральные удобрения, считают в Министерстве промышленности и торговли.

Отмечается, что российские аграрии приобретут основную часть сырья для того, чтобы производить весенний сев, уже в течение 2021 года, поделились прогнозом в ведомстве.

«Вопрос ввода пошлин на экспорт минеральных удобрений в настоящее время на повестке дня не стоит», — подчеркнули в пресс-службе Минпромторга.

Представители агропромышленного сектора готовятся к следующей весне заранее, поэтому уже сейчас инициировали покупки необходимых удобрений.

Вместе с этим, Минпромторг прорабатывает перспективы введения пошлин на импортируемые из Европы товары, которые принадлежат к таким категориям, как пассажирские самолеты, промышленная и агротехника, спортивное оружие и некоторые другие типы продукции.