Психолог Искра объяснила, почему поход в детский сад оборачивается для ребенка истерикой

С нежеланием ребенка посещать детский сад сталкивался если не каждый родитель, то уж точно большинство. Порой это нежелание оборачивается настоящей детской истерикой. Что делать, если чадо категорически отказывается идти в детсад, корреспонденту ФАН рассказала психолог, доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития факультета психологии СПбГУ Наталья Искра.

«До трех лет детский сад больше нужен родителям. После уже, конечно, ребенку. Но это должен быть хороший детский сад, где мамы в первые месяцы посещения могут посидеть в группе или раздевалке. В Европе в государственных детских садах это разрешено, с психологической точки зрения для адаптации ребенка это хорошо. У нас в некоторых детских садах это тоже доступно. Просто есть дети, которые нигде и никогда не оставались без мамы, первые дни в новой обстановке могут обернуться для них стрессом и психологическими травмами на всю оставшуюся жизнь», — сказала Искра.

Психолог отметила, что проблему лучше предупредить, чем пытаться исправить потом. Поэтому за год до того, как родители планируют отдать ребенка в детский сад, необходимо начинать посещать различные кружки и развивающие занятия. Это будет служить адаптацией к полноценному посещению дошкольного учреждения. Если же несмотря на все усилия, каждый поход в детский сад оборачивается истерикой, то выход только один — посещение психолога.

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«Психологу предстоит разобраться, в чем проблема: в самом дошкольном учреждении, в родителях или в ребенке. Ведь ситуации бывают разные. Иногда родители свой негативный опыт посещения детского сада транслируют на детей. Например, раньше детей в садиках заставляли есть. Понятно, когда мама с таким опытом отдает ребенка в сад, ей страшно, что история повторится и с ним», — объяснила Искра.

Психолог назвала еще одну причину, по которой возникает проблема с посещением детского сада: очень сильная сцепленность между мамой и ребенком. В этом случае дошколенку сложно оторваться от родительницы. И истерики он устраивает для того, чтобы не оставлять маму одну, чтобы она не переживала.