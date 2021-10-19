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Defense Express: заказанный Вашингтоном в 2018 году танк «Оплот» отправлен в США

  /   Обновлено: 19 октября 2021 17:57
Армия
Defense Express: заказанный Вашингтоном в 2018 году танк «Оплот» отправлен в США
wikipedia.org  /  7th Army Training Command / CC BY 2.0

Киев, 19 октября. Украинский основной боевой танк Т-84БМ «Оплот», который Пентагон заказал у Киева в 2018 году, отправлен в США. Об этом сообщает украинское издание Defense Express.

Боевая машина отгружена заказчику 10 октября. При этом до отправки в США новый танк продемонстрировали на выставке «Оружие и Безопасность — 2021» и на параде по случаю 30-летней годовщины независимости Украины в Киеве.

По данным журналистов, Пентагон заплатил за украинский танк последней модификации порядка семи миллионов долларов. При этом аналогичная машина, созданная для компании «Укрспецэкспорт», оценивается в три миллиона долларов, а стоимость одного танка «Оплот-Т» для Таиланда составила 4,9 миллиона долларов.

Стоит отметить, что «Оплот» является модификацией советского танка Т-80. Украинская машина неоднократно подвергалась критике. Многие эксперты отмечают, что «новые» украинские танки создаются путем незначительных переделок старых советских машин.

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