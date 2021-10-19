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Елизавета II посчитала себя слишком молодой для премии «Старушка года»
Общество
Елизавета II посчитала себя слишком молодой для премии «Старушка года»
Global Look Press  /  Pool

Лондон, 19 октября. Британская королева Елизавета II отказалась принимать премию «Старушка года». Ее Величество объяснила это тем, что не соответствует критериям титула.

Письмо о присуждении премии «Старушка года» («Oldie of the Year») направил личному секретарю королевы телеведущий Гайлс Брандрет. Хотя этого титула удостаивались разные известные личности, например, бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор и художник Дэвид Хокни, в ответном послании секретарь сообщил, что Елизавета II отказывается от награды, пишет Mirror. Судя по ответу 95-летней королевы, она посчитала себя слишком молодой духом для премии.

«Ее Величество считает, что вы настолько стары, насколько вы себя чувствуете. Именно поэтому Ее Величество не считает, что она отвечает соответствующим критериям, чтобы иметь возможность принять этот титул», — говорится в письме секретаря.

Елизавета II выразила надежду, что отыщется более достойный получатель премии «Старушка года», чем она. В итоге титул присудили 88-летней актрисе и певице Петуле Кларк.

Награду «Oldie of the Year» вручают в течение последних 29 лет. Премией отмечают достижения представителей старшего поколения, сделавших заметный вклад в общественную жизнь.

Британская королева отметит 70-летие правления в феврале 2022 года. Елизавета II уже готовится к этой дате и хочет быть в хорошей форме, поэтому полностью отказалась от алкоголя.

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великобритания елизавета королева
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