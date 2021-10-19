Путин провел в режиме видеосвязи встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Васильевым

Москва, 19 октября. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с новым главой фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Они пообщались в формате видеоконференции. Путин и Васильев обсудили дальнейшую работу Госдумы.

«Обсудили планы работы фракции, обменялись мнениями по состоявшимся выборам», — рассказал Дмитрий Песков журналистам.

Выборы в Госдуму нового созыва прошли с 17 по 19 сентября. «Единая Россия» получила наибольшее количество голосов. В нижнюю палату парламента также вошли ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди».