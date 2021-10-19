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Ливия увеличит добычу газа для экспорта в страны Африки
Весь мир
Ливия увеличит добычу газа для экспорта в страны Африки
facebook.com  /  Ministry of Oil &amp; Gas

Триполи, 19 октября. Министр нефти и газа переходного Правительства национального единства Ливии Мухаммад Аун рассказал о планах по увеличению добычи природных ресурсов в стране. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По его словам, профильный сектор стремится разработать как можно больше наземных и морских месторождений с целью повышения показателей. Одной из главных причин проекта — восполнения дефицита в поставках природного топлива потребителям.

«Мы стараемся улучшить пропускную способность газотранспортной сети для удовлетворения внутреннего рынка Африки», — заявил министр.

Мухаммад Аун подчеркнул национальную приверженность министерства сохранению окружающей среды и климата, а также его стремление принять политику «нулевого сжигания газа». Сокращение до минимума выброса вредных веществ в атмосферу соответствует реализации программы по экологической чистоте.

Министр нефти также распорядился разработать план действий по использованию природного газа для производства электроэнергии в африканских странах, население которых испытывает нехватку электричества и экспортирует его.

Российская компания «Татнефть» возобновила геологоразведку в Ливии. Специалисты приступили к бурению на месторождении в районе Аль-Хамада бассейна Гадамес на западе североафриканского государства.

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нефть ливия газ электричество мухаммад аун
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