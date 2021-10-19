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ФРГ, Великобритания, Франция и Швеция ответили на запросы России по ситуации с Навальным
Политика
ФРГ, Великобритания, Франция и Швеция ответили на запросы России по ситуации с Навальным
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба суда

Москва, 19 октября. Германия, Франция, Британия и Швеция предоставили отчеты на запросы российской стороны в ОЗХО по ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального.

Согласно полученной информации, в документах указанных стран нет ответа на главный вопрос Москвы о химической формуле вещества, которую якобы эксперты обнаружили в крови Навального.

Российская сторона неоднократно указывала, что страны ОЗХО не хотят сотрудничать с Москвой по этому вопросу.

Как стало известно ранее, постпредство Германии в ОЗХО отвергло претензии России по делу осужденного блогера. Берлин также не согласен с недовольством Москвы о работе технического секретариата.

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навальный германия озхо
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