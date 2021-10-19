Доктор Мясников раскритиковал идею лечить непривитых от COVID-19 за деньги

После небольшого перерыва на ФАН возвращаются колонки известного врача, публициста, телеведущего Александра Мясникова. В этой заметке доктор Мясников подверг резкой критике идею лечить только за деньги тех, кто не сделал прививку от COVID-19 и заболел коронавирусной инфекцией. С таким предложением уже выступил и музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который ратует за обязательную вакцинацию от коронавируса.

По мнению Александра Мясникова, обязать непривитых людей платно лечиться от COVID-19 не только антигуманно. Это еще и перекладывание на граждан ответственности за допущенные ошибки в пропаганде необходимости вакцинации.

Федеральное агентство новостей /

Идея платно лечить от COVID-19 непривитых — это бред. Колонка Александра Мясникова

Идея заставить граждан, не привитых от COVID-19, лечиться от коронавирусной инфекции за свой счет, извините за резкие слова, — это просто бред. Даже при том, что предложение, на первый взгляд, выглядит вполне «логично»

Что значит лечиться за свои деньги? Легкая форма COVID-19 какого-то особого лечения вообще не требует — организм сам справляется. Но если речь идет о тяжелых формах заболевания — как вы себе это представляете? Оставить человека, у которого нет денег, на пороге больницы, чтобы он в полном смысле слова подыхал как собака?!

Кстати, вы знаете, сколько в среднем берут в частных клиниках за лечение человека с коронавирусом, только чтобы положить его в реанимацию и проводить общую терапию? Это 40-60 тысяч рублей в день! Сумма для абсолютного большинства наших граждан неподъемная!

Так что идея лечить людей от коронавируса за деньги не просто бредовая — она антигуманная и противоречит российским законам.

Есть еще одно важное обстоятельство, на которое хочу обратить особое внимание. Нельзя перекладывать на людей ответственность за нерасторопность тех, кто отвечает за прививочную кампанию. Люди не виноваты в многолетнем отсутствии у нас нормальной санитарно-просветительской работы. Люди не виноваты, что у нас нет настоящей борьбы с антипрививочниками. И это относится не только к COVID-19, но и к вакцинации от других заболеваний!

Не надо перекладывать ответственность на доверчивых граждан, которые часто верят всему, что им говорят. Почему они верят антипрививочникам? Потому что не слышат нормальной пропаганды, противостоящей антипрививочному бреду. Да что там говорить — сталкивался с тем, что сами врачи сплошь и рядом пополняют ряды антипрививочников и дают своим пациентам советы не прививаться!

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В качестве примера легковерности могу привести опубликованную в СМИ информацию, что некоторые готовы заплатить за заражение коронавирусной инфекцией, чтобы переболеть, но избежать прививки. Статья опубликована в латвийском издании, но дела это не меняет — такие проблемы явно не только у нас.

Что же получается: люди, не имеющие денег оплатить лечение, должны расплачиваться жизнями за чужие ошибки?

Бред собачий, иначе не могу назвать эту «идею»!

А по поводу тех, кто хочет заболеть — лишь бы не прививаться, могу только вспомнить великую фразу из двух слов, приписываемую известному политику. Приводить эту очень точную характеристику не буду, уверен, все ее и так знают.