Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 19:08
19:07
Происшествия
Смертельное падение ребенка из окна в Мурманске привело к возбуждению уголовного дела
19:04
Весь мир
МВД Ливии подтвердило готовность обеспечить безопасность на декабрьских выборах
19:03
Политика
Постпред РФ при ЕС Чижов: Москва не причастна к событиям на Украине
19:03
Происшествия
Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса Петербург — Доминикана
19:00
Общество
Главные новости дня: 19 октября
18:56
Происшествия
Три человека стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Курганской области
18:56
Общество
Более четырех тысяч волонтеров задействовали в Башкирии для помощи пожилым на самоизоляции
18:54
Общество
Брать кредит, консервировать, продавать: экономист Родионов объяснил, что делать с недостроем
18:50
Экономика
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал до минимума с июня 2020 года
18:50
Общество
Стало известно, какую меру пресечения избрал суд для главы Кагальницкого района
Все новости

Россия заявила об отсутствии юрисдикции у суда Гааги рассматривать инцидент в Керченском проливе
Политика
Россия заявила об отсутствии юрисдикции у суда Гааги рассматривать инцидент в Керченском проливе
youtube.com  /  Prt Scr

Гаага, 19 октября. Россия снова потребовала признать отсутствие юрисдикции у трибунала в Гааге для рассмотрения претензий Украины по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщили в МИД РФ.

Арбитражный суд в Гааге на днях заслушал позиции сторон по вопросу юрисдикции. Решение будет вынесено в начале 2022 года.

«Россия обратились с требованием признать отсутствие у трибунала юрисдикции по всем претензиям Украины», — говорится в сообщении МИД.

Министерство иностранных дел России ранее заявляло, что спровоцированный украинцами инцидент в Азовском море в 2018 году не входит в компетенцию международного арбитража. Украина в 2019 году подала иск по этому происшествию. Она потребовала признать, что РФ якобы нарушила Конвенцию ООН. Речь идет о задержании Россией украинских судов.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Россия заявила об отсутствии юрисдикции у суда Гааги рассматривать инцидент в Керченском проливе
украина керченский пролив гаага
Комментировать