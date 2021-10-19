Россия заявила об отсутствии юрисдикции у суда Гааги рассматривать инцидент в Керченском проливе

Гаага, 19 октября. Россия снова потребовала признать отсутствие юрисдикции у трибунала в Гааге для рассмотрения претензий Украины по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщили в МИД РФ.

Арбитражный суд в Гааге на днях заслушал позиции сторон по вопросу юрисдикции. Решение будет вынесено в начале 2022 года.

«Россия обратились с требованием признать отсутствие у трибунала юрисдикции по всем претензиям Украины», — говорится в сообщении МИД.

Министерство иностранных дел России ранее заявляло, что спровоцированный украинцами инцидент в Азовском море в 2018 году не входит в компетенцию международного арбитража. Украина в 2019 году подала иск по этому происшествию. Она потребовала признать, что РФ якобы нарушила Конвенцию ООН. Речь идет о задержании Россией украинских судов.