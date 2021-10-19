Заместитель постпреда РФ в ООН Полянский: Москва хочет получить больше данных о пуске ракет в КНДР

Нью-Йорк, 19 октября. Россия рассчитывает получить больше информации о ракетных испытаниях в Северной Корее. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, в настоящее время невозможно сделать какие-либо выводы относительно ракетных пусков в КНДР из-за отсутствия объективных данных

«Нам необходимо получить больше информации об этом. <…> Мы видели только сообщения СМИ, не надо очень доверять новостям. Нужна экспертная оценка», — сказал Полянский.

Ранее стало известно, что с территории Северной Кореи был осуществлен пуск двух неизвестных снарядов в сторону Японского моря. По данным СМИ, Пхеньян провел испытания баллистических ракет малой дальности. При этом после пусков премьер-министр Японии Фумио Кисида прервал рабочую поездку по стране и направился в Токио.