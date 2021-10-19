Полузащитник сборной Колумбии Барриос продлил контракт с «Зенитом»

Санкт-Петербург, 19 октября. «Зенит» объявил о продлении контракта с футболистом сборной Колумбии Вильмаром Барриосом.

Пресс-служба петербургского «Зенита» на официальном сайте сообщила о продлении контракта с Барриосом до конца сезона-2025/26. Представители клуба из Северной столицы поздравили колумбийского полузащитника с обновленным соглашением, пожелав успехов на футбольном поле, а также за его пределами.

Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. С клубом из Петербурга полузащитник сборной Колумбии трижды выигрывал чемпионат России по футболу и дважды становился обладателем Суперкубка страны.

Ранее Сергей Семак назвал «тяжелым» предстоящий матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Поединок еврокубкового турнира пройдет на «Газпром Арене» 20 октября.