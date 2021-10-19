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Президент ЦАР поблагодарил жителей города Боали за усилия по восстановлению страны
Весь мир
Президент ЦАР поблагодарил жителей города Боали за усилия по восстановлению страны
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 19 октября. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера поблагодарил население префектуры Омбелла-Мпоко за вклад в восстановление стабильности республики, сообщает Radio Lengo Songo.

Ранее в городе Боали состоялось празднование Всемирного дня продовольствия и Дня сельских женщин. В мероприятии, помимо главы государства, участвовали премьер-министр Анри-Мари Дондра и другие высокопоставленные чиновники.

«Прежде всего я хочу поблагодарить доблестное население и власти префектуры, военных, которые действовали на линии фронта, религиозные организации, поддерживающие гражданских, а также всевозможные женские и молодежные организации за вклад в восстановление региона», — сказал Туадера.

Президент отметил заслуги жителей, которые, несмотря на постоянные нападения боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), проявили мужество, патриотизм и стойкость. При этом они возделывали землю, пасли скот, ловили рыбу и производили товары народного потребления.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Мои дорогие соотечественники, доблестные фермеры, лесоводы, охотники, вряд ли я смогу выразить вам всю радость, которую испытываю от того, что нахожусь среди вас. Я выражаю вам свою глубокую признательность за эту грандиозную работу. С моей стороны обещаю, что сделаю все возможное для скорейшего восстановления и развития префектуры», — продолжил глава государства.

Лидер напомнил, что в августе в Боали начала работу обновленная электростанция, которая позволяет населению получить доступ к дешевой энергии. В будущем, по словам президента, в префектуре начнутся работы по восстановлению инфраструктуры связи, здравоохранения, образования и профессиональной подготовки на уровне общин. Кроме того, власти окажут финансовую поддержку небольшим компаниям и фирмам, создадут условия для использования пахотных земель во благо нации.

«Я призываю правительство, технических и экономических партнеров обратить на это внимание, потому что именно при таких условиях наши люди получат доступ к средствам производства и смогут уменьшить глубокое неравенство в целях обеспечения устойчивой социальной интеграции», — сказал лидер республики.

Напомнил Туадера и об изменениях климата.

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«Как и другие страны, Центральноафриканская Республика ратифицировала основные природоохранные соглашения, среди которых Конвенция в Рио, Монреальский протокол, Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Таким образом, мы не только заботимся о глобальной окружающей среде, но и о жизнях и здоровье граждан. Вот почему я с большим интересом следил за нашей продовольственной системой», — заключил он.

Ранее координатор общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи потребовал предать суду боевиков, ответственных за недавние нападения на мирных жителей ЦАР.

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