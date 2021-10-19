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Radio Lengo Songo: общественники ЦАР обвинили миротворцев ООН в неэффективности
Весь мир
Radio Lengo Songo: общественники ЦАР обвинили миротворцев ООН в неэффективности
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 19 октября. Миротворцы ООН не выполняют возложенные на них обязанности, отказываются сопровождать автомобильные колонны и закрывают глаза на преступления боевиков. Такое мнение озвучили представители общественной организации «Центральноафриканская синергия» во время круглого стола со студентами и сотрудниками местных СМИ.

Мероприятие состоялось в конференц-зале отеля «Нгакола». Вопрос о неэффективности МИНУСКА подняла Джемима Мазанге. Она заявила, что повторяющиеся кризисы безопасности в ЦАР произошли в том числе по вине «голубых касок», отказывающихся защищать мирное население от действий боевиков.

«Миротворцы находятся в нашей стране много лет, но за это время они только мешали, обогащались за счет ресурсов и даже сотрудничали с теми, кто убивал, грабил и насиловал местное население. Это недопустимо, поэтому ООН необходимо свернуть миссию», — сказала она.

Джемиму Мазанге поддержал президент «Центральноафриканской синергии» Бертран Симплис Оулифи. По его словам, бездействие МИНУСКА привело к трагедии на трассе Алиндао — Бамбари, когда боевики атаковали автоколонну с медикаментами и продовольствием. Тогда погибли десятки гражданских.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Миротворцев необходимо выводить из республики. Но, кроме этого, ООН должна отменить оружейное эмбарго, ослабляющее наши армию, полицию и жандармерию. Несмотря на объявленное перемирие, остались недоговороспособные группы боевиков и от них нужно защищаться, используя самое современное вооружение, которого правительственная армия (FACA) лишена», — сказал глава организации.

Последняя тема касалась распространения фейков и вбросов в международных средствах массовой информации. Ее поднял эксперт Роджер Аристид Газангакпо.

«Война в Центральноафриканской Республике почти закончилась. Но некоторые европейские и западные государства не могут с этим смириться и запускают дезинформацию в социальных сетях и национальных медиа. Они смешивают с грязью правительство ЦАР и его союзников из России и Руанды.

Это недопустимо. Только благодаря партнерам мы вновь возвращаемся к миру. Необходимо разработать специальный меморандум по выходу из кризиса, куда войдут все важные вопросы и передать его властям», — заключил он.

Представителей МИНУСКА неоднократно обвиняли в сотрудничестве с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

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