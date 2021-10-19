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Песков исключил изменения в графике Путина в связи с новыми коронавирусными ограничениями

  /   Обновлено: 19 октября 2021 17:56
Политика
Песков исключил изменения в графике Путина в связи с новыми коронавирусными ограничениями
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 19 октября. График президента России Владимира Путина не поменяется из-за введения новых ограничений на фоне пандемии коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России выходные дни на фоне распространения COVID-19. Владимир Путин пока еще не принял решение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщил Песков.

Как стало известно ранее, московский мэр Сергей Собянин внедрил новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в столице России. Уточняется, что с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года москвичи старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.

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