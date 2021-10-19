Пресс-секретарь президента ЦАР рассказал об условиях прекращения огня в республике

Банги, 19 октября. Объявленное президентом Центральноафриканской Республики прекращение огня, не подразумевает окончание операций по защите мирных жителей, заявил пресс-секретарь главы государства Альберт Ялоке Мокпем.

«Несмотря на ранее введенное Фостен-Арканжем Туадера перемирие, военнослужащие правительственной армии (FACA) могут применить силу для сохранения безопасности гражданского населения. Наши военные продолжают обеспечивать мир и стабильность в регионе», — объяснил чиновник.

Он уточнил, что президент объявил прекращение огня только в отношении членов группировок, которые согласились сложить оружие и социализироваться.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Таким образом, военные не станут преследовать тех, кто пытается вернуться к мирной жизни и приложить максимум усилий для восстановления республики. Они должны разместиться в местах, определенных министерством обороны. За этим последует заявление Генерального штаба с указанием позиций расквартирования», — добавил Мокпем.

Ранее Фостен-Арканж Туадера призвал боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) сложить оружие и заявил об одностороннем прекращении огня. Глава республики подчеркнул, что его главной целью является объединение населения и отказ от насилия.

Тем не менее командование FACA решило перестраховаться и повысило готовность армии в преддверии общенационального диалога.