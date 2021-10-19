Гендиректор «Ямал-Медиа» на форуме в Москве объяснил, как увеличить аудиторию в соцсетях

Салехард, 19 октября. Опытом продвижения собственной компании поделился генеральный директор «Ямал-Медиа» Сергей Добрынин на площадке Национальной ассоциации телерадиовещателей в Москве.

Форум посетили более 70 человек, среди них руководители телеканалов и интернет-дирекций. Главе «Ямал-Медиа» за год удалось реструктуризировать холдинг и сохранить бренды, а также прирастить аудиторию подписчиков в социальных сетях. В ходе форума в столице он объяснил, как ему это удалось.

«Любой аудитории интересен аудиовизуальный контент. Смотреть, читать — это все сложно, а вот просто включить и посмотреть видео всегда приятней. Поэтому растет Instagram, TikTok, и одной из наших точек роста является YouTube», — подчеркнул Добрынин.

Компания «Ямал-Медиа» вошла в топ-10 региональных каналов по количеству подписчиков в соцсетях. При составлении рейтинга учитывалась работа всех масс-медиа России, в том числе в городах-миллионниках. Добрынин отметил, что компания намерена продолжать развитие ямальского медиаконтента.

Соцсети не всегда оказывают полезное влияние на человека. Зачастую интернет воздействует на психологическое здоровье человека. К негативным последствиям относятся стресс, паника, депрессия, одиночество, чувство вины и недовольство собой.