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Польский политолог Корейба: Россия располагает «правом вето» на вступление Украины в НАТО

  /   Обновлено: 19 октября 2021 17:25
Политика
Польский политолог Корейба: Россия располагает «правом вето» на вступление Украины в НАТО
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 октября. Российская Федерация располагает скрытым козырем, оказывающим решающее влияние на вступление Украины в НАТО и доводящим до истерики страны Запада. С таким заявлением выступил польский политолог Якуб Корейба в эфире общественно-политического ток-шоу «Время покажет».

Влияние Москвы на вопрос вступления в НАТО распространяется не только на Украину, но и другие бывшие республики Советского Союза. Корейба с раздражением признал, что фактически Российская Федерация, выступающая геополитическим антагонистом Альянса, обладает правом решающего голоса и правом вето на присоединение того или иного государства к военному блоку.

В качестве подтверждения наличия у Кремля «неформального права вето» Корейба привел слова пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. В ходе брифинга 18 октября Песков четко дал понять, что вступление Украины в НАТО вступает в конфликт с национальным интересами России.

«Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России», — заявил официальный представитель Кремля.

facebook.com / Якуб Корейба

Запад вынужден считаться с непреклонной линией Кремля, признался Корейба ведущему «Время покажет» Артему Шейнину. По словам поляка, в Брюсселе и Вашингтоне понимают, что попытки «затянуть» Украину или Грузию в военный блок обернутся мощным и решительным контрударом России.

«К сожалению, у России есть неформальное право вето на вступление Украины и других постсоветских стран в НАТО. Это наша большая проблема», — сокрушается Корейба.

Отношения Москвы и Альянса находятся в кризисном состоянии. После ликвидации российской миссии при НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Кремле ожидают от коллективного Запада деятельных шагов по улучшению международных отношений. НСН пишет, что лишение аккредитации восьми российских дипломатов в Брюсселе было воспринято как вопиющий «заступ за красную линию».

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Все новости / Политика / Польский политолог Корейба: Россия располагает «правом вето» на вступление Украины в НАТО
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