«Чистейшей воды экстремизм»: пресс-секретарь АО «Вятич» Маматов о деятельности «Мужского государства»

Санкт-Петербург, 19 октября. Пресс-секретарь АО «Вятич» (бренд «Вятский квас») Владимир Маматов выразил одобрение насчет решения Нижегородского суда признать движение «Мужское государство»1 (запрещено в РФ) экстремистской организацией и поделился мнением о ее деятельности. По его словам, это «чистейшей воды экстремизм».

В минувший понедельник Нижегородский областной суд признал организацию «Мужское государство» экстремистской и запретил ее деятельность в РФ. Сегодня Владимир Маматов, пресс-секретарь АО «Вятич», выступил на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», и поделился своим мнением по поводу вынесенного постановления.

Признать «Мужское государство» экстремисткой организацией, как считает пресс-секретарь, было правильным решением. Он отметил, что представители компании удовлетворены данным исходом.

«... человек имеет право высказывать свое мнение, даже если оно крайне неприятное, но то что они перешли на прямые угрозы и оскорбления, что начались звонки на сам завод, они звонили сюда, посылали оскорбительные письма, а потом они начали распространять личные данные топ-менеджеров завода с призывом поймать и что-то сделать — это уже чистейшей воды экстремизм», — подчеркнул Маматов.

Напомним, что на протяжении долгого времени активисты «Мужского государства» занимались шантажом коммерческих структур, пропагандируя идеи превосходства по половому и расовому признакам. В числе пострадавших компаний оказалась и «Вятич» (бренд «Вятский квас»).

В связи с этим 4 октября пресс-секретарь компании Владимир Маматов выпустил на своем YouTube-канале видео, в котором официально заявил о нападках на бренд со стороны членов «МГ» и обратился к основателю Telegram Павлу Дурову, МВД и ФСБ с просьбой обратить внимание на ситуацию.

1 Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.