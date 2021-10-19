ООН начнет вакцинацию афганских детей от полиомиелита

Кабул, 19 октября. Афганские медики в ноябре этого года начнут делать прививки от тяжелейшей детской болезни, способной вызвать паралич. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд Организации Объединенных Наций (ООН) сообщили о согласии движения «Талибан»1 (запрещено в РФ), которое контролирует страну, содействовать международной программе вакцинации.

«ВОЗ и ЮНИСЕФ приветствуют решение руководства талибов в поддержку возобновления повсеместной вакцинации от полиомиелита на всей территории Афганистана», — говорится в совместном официальном релизе двух организаций.

Вакцинация начнется с 8 ноября. Прививки получат около трех миллионов детей, в том числе проживающих в отдаленных и труднодоступных районах страны.

«Чтобы ликвидировать полиомиелит, нам нужен постоянно контролировать состояние всех детей Афганистана», — заявил кабульский представитель ВОЗ Дапенг Луо.

Целью кампании стало предотвращение возможных вспышек опаснейшей детской болезни и смягчение риска передачи инфекции при переходе через границу с Пакистаном.

Вплоть до паралича

Полиомиелитом называют детский спинномозговой паралич. Это острое инфекционное заболевание. Характеризуется поражением нервной системы, ему подвержено преимущественно серое вещество спинного мозга.

Вирус устойчив во внешней среде, хорошо переносит замораживание и высушивание. Его не способны разрушить даже пищеварительные соки, антибиотики и химиотерапия. В воде он может сохраняться до 100 дней, погибает лишь при кипячении, либо под воздействием ультрафиолетового облучения или дезинфицирующих средств.

Заражение полиомиелитом может произойти воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании. Но чаще это происходит при попадании пищи в рот через загрязненные руки, воду. Болезнь способна привести к воспалительным изменениям слизистой оболочки кишечника и носоглотки и даже к параличу.

Полиомиелит существует уже не одно тысячелетие. За всю свою историю человечество пережило множество вспышек и эпидемий, источником которой стал вирус спинномозгового паралича. В середине прошлого века это заболевание превратилось в настоящее национальное бедствие в странах Европы и Северной Америки.

Единственным способом борьбы с полиомиелитом является вакцинирование. Первая эффективная прививка появилась в 1952 году. Это помогло к 2002 году побороть болезнь практически во всех странах мира.

В настоящий момент очаги вируса остались лишь в трех государствах Нигерии, Пакистане и Афганистане.

Талибы согласились

Объявленная кампания по иммунизации будет проводиться в Афганистане впервые за последние три года. Представители ООН успешно завершили соответствующие переговоры с движением «Талибан».

«Стороны также договорились о возобновлении вакцинации против кори и COVID-19, однако на первом месте сейчас полиомиелит», — отмечают в ООН.

В целом, с удерживающими власть в стране талибами удалось согласовать целый комплексе мер по поддержке системы здравоохранении. Сообщается, что в четыре приграничных провинции будут направлены мобильные медицинские бригады. Кроме того, планируется оказание помощи со стороны международных организаций специалистам в афганской столице.

После захвата Кабула талибами, в Организации Объединенных Наций особое внимание начали уделять вопросам безопасности сотрудников, работающих в Афганистане. ВОЗ и ЮНИСЕФ сделали акцент на том, что медики сохраняют нейтралитет и их главная забота — помочь жителям Афганистана.

Представители «Талибана» пообещали обеспечить защиту гуманитарных специалистов, и разрешили женщинам из числа персонала продолжить свою работу, несмотря на введение запретов в отношении афганок.

1 Организация запрещена на территории РФ.