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Постпред РФ при ЕС озвучил дедлайн сертификации «СП-2»

  /   Обновлено: 19 октября 2021 17:24
Экономика
Постпред РФ при ЕС озвучил дедлайн сертификации «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 октября. Процедура сертификации газопровода «Северный поток — 2» должна продлиться четыре месяца и завершиться до 8 января 2022 года, сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Он напомнил, что строительство газопровода уже завершено, а первая труба заполнена техническим газом. По словам дипломата, для запуска «Северного потока — 2» осталось завершить сертификацию.

«Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января», — подчеркнул Чижов в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Известно, что сертификация «Северного потока — 2» будет проходить в два этапа. Сперва немецкий регулятор выработает проект решения, после чего свою оценку даст Еврокомиссия. Помимо этого, компания Nord Stream 2 AG должна будет доказать, что является независимым оператором газопровода для соответствия нормам европейского законодательства.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что «Северный поток — 2» поможет стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке Европы. По его мнению, новый экспортный маршрут российского газа снизит волатильность цен на европейском рынке за счет увеличения предложения.

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Все новости / Экономика / Постпред РФ при ЕС озвучил дедлайн сертификации «СП-2»
ес германия чижов северный поток - 2
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