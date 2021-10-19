Постпред РФ при ЕС озвучил дедлайн сертификации «СП-2»

Москва, 19 октября. Процедура сертификации газопровода «Северный поток — 2» должна продлиться четыре месяца и завершиться до 8 января 2022 года, сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Он напомнил, что строительство газопровода уже завершено, а первая труба заполнена техническим газом. По словам дипломата, для запуска «Северного потока — 2» осталось завершить сертификацию.

«Я исхожу из того, что данный мяч находится в воротах германского регулятора. На процедуру относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января», — подчеркнул Чижов в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Известно, что сертификация «Северного потока — 2» будет проходить в два этапа. Сперва немецкий регулятор выработает проект решения, после чего свою оценку даст Еврокомиссия. Помимо этого, компания Nord Stream 2 AG должна будет доказать, что является независимым оператором газопровода для соответствия нормам европейского законодательства.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что «Северный поток — 2» поможет стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке Европы. По его мнению, новый экспортный маршрут российского газа снизит волатильность цен на европейском рынке за счет увеличения предложения.