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Банк России выпустил монеты с «Машей и Медведем»
Экономика
Банк России выпустил монеты с «Машей и Медведем»
cbr.ru  /  Банк России

Москва, 19 октября. Памятные монеты с изображением персонажей мультфильма «Маша и Медведь» появились в России. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Банк России выпустил два типа монет. Одна — серебряная номиналом 3 рубля и диаметром 39 миллиметров, другая — из недрагоценных металлов с бесцветным и цветным покрытием, номиналом 25 рублей и диаметром 27 миллиметров. Тираж трехрублевых монет составит 7 тысяч, а 25-рублевых — 850 тысяч бесцветных и 150 тысяч цветных.

«На монете изображены персонажи известного российского мультсериала — девочка Маша и ее друг, бывший цирковой артист Медведь. Они стоят на фоне комнаты в доме Медведя, где веселая и предприимчивая девочка любит играть», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Банк России в сентябре сообщил о выпуске памятной серебряной монеты в честь юбилея русского писателя Федора Достоевского. Ее номинал составит 2 рубля, а тираж — 3 тысячи штук.

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