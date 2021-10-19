Президент России Путин заявил о колоссальном научном потенциале страны

Москва, 19 октября. Россия имеет колоссальный потенциал для научных открытий, заявил президент страны Владимир Путин и назвал два перспективных направления — Мировой океан и спелеология.

Глава государства обратился с речью к лауреатам премии Русского географического общества. Президент отметил, что Россия — самая большая и многогранная страна.

«Например, Мировой океан. Ученые говорят, что он изучен не более чем на 7%, а Россию омывают 13 морей, в том числе так называемых холодных, и их глубины, животный и растительный мир, только начали раскрывать свои тайны», — сообщил Путин в своем видеообращении.

Глава государства также указал на потенциал России в спелеологии. Специалисты обнаружили почти пять тысяч пещер, однако это всего десятая часть подобных природных объектов на территории государства, отметил Путин.

Русское географическое общество в начале октября провело фотовыставку «Самая красивая страна» в Сирии. Экспозиция состояла из 95 фотографий из всех уголков России.