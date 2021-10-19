Сергей Шойгу наградил лауреатов премии РГО за лучшую экспедицию по России

Москва, 19 октября. Состоялась церемония награждения лауреатов престижной премии Русского географического общества. Торжество провели в Центральном доме Российской армии. Награды победителям вручил лично министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Во вторник, 19 октября, в Москве прошла церемония награждения победителей премии Русского географического общества в номинации «Лучшая экспедиция по России». Имена победителей назвал президент РГО и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Победитель в номинации лучшая экспедиция по России — "Главный фасад России. История, события, люди". Комплекс экспедиции Северного флота на архипелаги Арктики», — сообщил Шойгу.

Премию за проделанную работу из рук министра получили старший специалист аварийно-спасательного отряда Северного флота капитан 2-го ранга Денис Крец и ученый Руслан Жостков.

Ежегодно РГО проводит награждение различных проектов, направленных на популяризацию национальной географии, экологии, а также сохранение историко-культурного наследия России. Престижная премия была учреждена в 2014 году.

Ранее стало известно, что в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на период с 2022 по 2024 годы власти выделят не менее 160 миллионов рублей на популяризацию науки.