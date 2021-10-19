Китайская художница создает шедевры из старых джинсов

Креативные люди всегда непредсказуемы и оригинальны. Цзян Ваньлинь выбрала для своего творчества джинсовую ткань. Она призналась, что изделия словно окунают ее в детство, напоминая о беззаботных временах.

Мать девушки работала на джинсовой фабрике и регулярно присылала ей одежду и брюки. Именно это вдохновило китаянку на создание шедевров из денима.

Художница считает, что ее дизайнерское решение несет не только эстетическую ценность. По ее словам, картины напоминают зрителям о необходимости защиты окружающей среды.

Девушка организовывает сбор старых джинсов и создает из обносков свои арт-объекты. В работу идет не только цельная ткань, но и швы, которые служат различными украшениями для картин.

«В самом начале моего пути я полагалась только на свою собственную коллекцию джинсов. Это связано так же с моими личными чувствами, джинсы несут в себе много воспоминаний о моем детстве. Я буду призывать своих родственников и друзей, чтобы они помогли мне собрать джинсовую продукцию, а не выбрасывали ее», — заявила Ваньлинь.

Молодая художница нашла не только способ самовыражения. Через многие арт-объекты она старается донести до зрителей важные мысли.

«Поскольку джинсовые изделия импортируются с Запада, через свои работы я хочу выразить древний и современный контраст между Востоком и Западом. Традиционная живопись на самом деле вызывает тоску по дому, в который мы не можем вернуться», — утверждает китаянка.

Цзян Ваньлинь заявила, что не планирует прекращать создание шедевров, которые несут благо для живой природы.