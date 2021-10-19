Президент России пока не принял решения о введении нерабочих дней

Москва, 19 октября. Российский лидер Владимир Путин пока не принял решение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой ввести в России выходные на фоне распространения коронавирусной инфекции. Глава государства выслушивает доклады из оперштаба. Как только он примет решение, оно будет опубликовано, отметил официальный представитель Кремля.

«Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба», — подчеркнул Песков.

Предложение Голиковой серьезным образом рассматривают власти Забайкалья, сообщил губернатор региона Александр Осипов. В крае могут ввести длинные выходные, которые начнутся с 23 октября.