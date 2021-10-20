Менеджер Ольги Бузовой рассказал о текущем состоянии артистки

Певица и телеведущая Ольга Бузова потеряла голос накануне собственного сольного концерта в Крокусе, медики запретили ей разговаривать в ближайшие два-три дня. О том, как себя чувствует артистка на сегодняшний день рассказал ее пиар-менеджер Антон Богословский.

По словам представителя знаменитости, Ольга Бузова находится под чутким наблюдением специалистов.

«Пока она очень сложно себя чувствует. Но ее наблюдает врач», — отметил Богословский.

Поющая ведущая не раз говорила о сложном и напряженном графике, в котором ей приходится работать. Теперь ее усердие и недосып привели к проблемам со здоровьем.

«У нее была очень большая нагрузка и стресс, она спит буквально по два-три часа из-за большого количества репетиций и большого количества проектов, которые нужно сейчас успеть к концерту в Крокусе, где она покажет свою программу «Вот она я»», — заключил пиарщик Бузовой.

Концерт исполнительницы хита «Мало половин» должен состояться 28 октября в Crocus City Hall. И судя по заверениям представителя певицы, он состоится, во чтобы то ни стало.

Говоря о многочисленных проектах поющей ведущей, стоит отметить, что Московский академический театр им. Горького (МХАТ) уже начал продавать билеты на спектакль «Чудесный грузин», в котором играет Ольга Бузова.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Постановку покажут зрителям 2 ноября. Билеты на спектакль стоят от тысячи до шести тысяч рублей.

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