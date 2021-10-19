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Минобороны КНР призвало США прекратить разведывательные операции в Южно-Китайском море
Армия
Минобороны КНР призвало США прекратить разведывательные операции в Южно-Китайском море
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Adam K. Thomas / Public Domain

Пекин, 19 октября. Вооруженные силы Соединенных Штатов должны прекратить разведывательные операции близ островов в Южно-Китайском море. Об этом заявили в Министерстве обороны Китая.

Напомним, 2 октября американская атомная подлодка USS Connecticut класса Seawolf столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. Власти США намеренно затягивали публикацию информации об инциденте, заявили в минобороны Китая.

«Американская сторона должна прекратить разведывательные операции в отношении китайских вооруженных сил в акватории и воздушном пространстве в районе островов и рифов КНР в Южно-Китайском море, а также приостановить так называемые операции по обеспечению свободы навигации в Южно-Китайском море», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что подлодка ВМС США USS Connecticut получила серьезные повреждения после инцидента со столкновением.

Накануне экс-командующий Балтфлотом адмирал-подводник Владимир Валуев назвал вероятную причину ЧП с американской подлодкой в Южно-Китайском море, передает телеканал «360».

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вмс сша минобороны кнр USS Connecticut
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