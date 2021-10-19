Ведущий Норкин развеселил телезрителей анекдотом про молодого безработного

Москва, 19 октября. Российский телеведущий Андрей Норкин в очередной раз рассмешил гостей и зрителей передачи «Место встречи» традиционным анекдотом. На этот раз шутка была посвящена смекалке безработного человека.

Выпуск аналитического ток-шоу выдался насыщенным. Приглашенные эксперты обсудили протесты в Грузии, проявление украинского национализма и любовь Запада к сталинским репрессиям.

Андрей Норкин решил разбавить серьезные дискуссии, рассказав очередную шутку, которую так ждали не только гости программы, но и сами телезрители. На этот раз анекдот ведущего был посвящен смекалке безработного «интеллектуала», который решил проявить обаяние во время общения с потенциальным работодателем. В частности, герои шутки обсуждали творчество Жана-Люка Годара — родоначальника французской новой волны в кино.

ntv.ru / Prt Scr

«Молодой человек на собеседовании. В конце говорит: — Еще я разбираюсь в литературе, живописи, кино. — Да? И как вам последний фильм Годара? — Ну я же говорю, я пока только разбираюсь», — пошутил телеведущий.

Анекдот от Андрея Норкина вызвал бурную реакцию среди телезрителей и приглашенных экспертов.

Как стало известно ранее, телеведущий рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом про «Умный дом». Очередная шутка прозвучала также в эфире «Места встречи».