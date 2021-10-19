Минобороны КНР обвинило США в сокрытии данных об инциденте с АПЛ Connecticut

Пекин, 19 октября. Военно-политическое руководство США намеренно пыталось утаить информацию о столкновении американской атомной субмарины Connecticut с неизвестным объектом в акватории Южно-Китайского моря. Об этом сказано в специальном заявлении Министерства обороны КНР.

Пентагон и командование ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе целенаправленно замалчивали данные о произошедшем инциденте, отметили представители военного ведомства Китая.

«Столкновение произошло 2 октября, и только спустя пять дней было сделано короткое заявление с кратким описанием инцидента», — отмечается в опубликованном документе.

Минобороны КНР выразило серьезную озабоченность в связи с подобным поведением США и потребовало от американской стороны подробных объяснений случившегося.

Ранее стало известно, что носовая часть АПЛ Connecticut после столкновения в Южно-Китайском море получила сильные повреждения. Субмарина прибыла на тыловую базу ВМС США на острове Гуам 10 октября, двигаясь только в надводном положении. По меньшей мере 11 членов ее команды при инциденте 2 октября получили ранения различной степени тяжести.