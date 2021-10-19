Киев, 19 октября. Пленарное заседание Верховной рады Украины обернулось катастрофой для президента Владимира Зеленского. Народный депутат Александр Колтунович прочитал гневную речь о вырождении государства под управлением бывшего артиста «Квартала 95» и вызвал широкий общественный резонанс.

Киевские чиновники довели страну до критического состояния, окончательно развалив экономику, доведя до катастрофического состояния социальный сектор и провалив борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, заявил нардеп. Также Колтунович припомнил украинскому лидеру провальную политику евроинтеграции, скандал с «досье Пандоры» и аномально высокий уровень коррупции.

«Это все — Украина Зеленского, страна, которая практически непригодна для проживания. Страна, которая скорее напоминает помойную яму — коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую», — закончил гневную отповедь народный депутат.

Комментарии на новостных порталах, приводящих высказывание Колтуновича, показывают: законодателю удалось открыть народу глаза на правду. У «Украины Зеленского» нет будущего, и лучше это понять поздно, чем никогда, уверены пользователи глобальной Сети.

Федеральное агентство новостей /

«Не в бровь, так в глаз», — коротко прокомментировал The Mechanic.

«Майдан не за горами! После этого — развал Украины», — поделился мрачными прогнозами пользователь по имени Егор.

Колтуновичу и Зеленскому припомнили, что еще во время государственного переворота 2014 года многим было понятно: агрессивная русофобия и безоглядная евроинтеграция ни к чему страну не приведут. Однако бывший комедиант не слышит критику и не хочет даже слышать о возможных «альтернативных путях» для Украины.

«Собственно продавцы на рынках, уборщицы и домохозяйки ещё 2014 году все это предсказывали: Майдан — конец страны», — посетовал Денис.

«Прозрение бывает запоздалым», — заключили пользователи.

Критическое состояние экономики — и, в частности, энергетического сектора — Украины признала и экс-премьер министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Сам Зеленский, пишет НСН, тяжелой обстановку в стране не считает.