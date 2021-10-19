Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 октября 17:36
17:36
Происшествия
В Карачаево-Черкесии задержали пятерых участников экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»
17:34
Весь мир
Radio Lengo Songo: общественники ЦАР обвинили миротворцев ООН в неэффективности
17:30
Весь мир
Пресс-секретарь президента ЦАР рассказал об условиях прекращения огня в республике
17:29
Политика
Песков исключил изменения в графике Путина в связи с новыми коронавирусными ограничениями
17:28
Общество
Денис Майданов рассказал, чем поможет молодежи в должности депутата
17:27
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после внештатной ситуации на борту самолета Сочи — Петербург
17:27
Общество
Гендиректор «Ямал-Медиа» на форуме в Москве объяснил, как увеличить аудиторию в соцсетях
17:27
Происшествия
Оренбургских полицейских подозревают в пытках мужчины для дачи ложных показаний
17:26
Происшествия
Путин даст ГП поручение провести проверку соблюдения законодательства на транспортных узлах
17:25
Политика
Польский политолог Корейба: Россия располагает «правом вето» на вступление Украины в НАТО
Все новости

Депутат Рады Колтунович: Украина при Зеленском превратилась в помойную яму

  /   Обновлено: 19 октября 2021 16:55
Политика
Депутат Рады Колтунович: Украина при Зеленском превратилась в помойную яму
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 октября. Пленарное заседание Верховной рады Украины обернулось катастрофой для президента Владимира Зеленского. Народный депутат Александр Колтунович прочитал гневную речь о вырождении государства под управлением бывшего артиста «Квартала 95» и вызвал широкий общественный резонанс.

Киевские чиновники довели страну до критического состояния, окончательно развалив экономику, доведя до катастрофического состояния социальный сектор и провалив борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, заявил нардеп. Также Колтунович припомнил украинскому лидеру провальную политику евроинтеграции, скандал с «досье Пандоры» и аномально высокий уровень коррупции.

«Это все — Украина Зеленского, страна, которая практически непригодна для проживания. Страна, которая скорее напоминает помойную яму — коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую», — закончил гневную отповедь народный депутат.

Комментарии на новостных порталах, приводящих высказывание Колтуновича, показывают: законодателю удалось открыть народу глаза на правду. У «Украины Зеленского» нет будущего, и лучше это понять поздно, чем никогда, уверены пользователи глобальной Сети.

Федеральное агентство новостей /

«Не в бровь, так в глаз», — коротко прокомментировал The Mechanic.

«Майдан не за горами! После этого — развал Украины», — поделился мрачными прогнозами пользователь по имени Егор.

Колтуновичу и Зеленскому припомнили, что еще во время государственного переворота 2014 года многим было понятно: агрессивная русофобия и безоглядная евроинтеграция ни к чему страну не приведут. Однако бывший комедиант не слышит критику и не хочет даже слышать о возможных «альтернативных путях» для Украины.

«Собственно продавцы на рынках, уборщицы и домохозяйки ещё 2014 году все это предсказывали: Майдан — конец страны», — посетовал Денис.

«Прозрение бывает запоздалым», — заключили пользователи.

Критическое состояние экономики — и, в частности, энергетического сектора — Украины признала и экс-премьер министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Сам Зеленский, пишет НСН, тяжелой обстановку в стране не считает.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Депутат Рады Колтунович: Украина при Зеленском превратилась в помойную яму
украина коррупция экономика рада верховная рада кризис соцсети комментарии евроинтеграция в сети пишут александр колтунович
Комментировать