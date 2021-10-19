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Главный тренер «Зенита» назвал «тяжелым» предстоящий матч ЛЧ с «Ювентусом»
Спорт
Главный тренер «Зенита» назвал «тяжелым» предстоящий матч ЛЧ с «Ювентусом»
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 19 октября. Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Ювентусом».

Туринский «Ювентус» является «машиной» по достижению желаемого результата, заявил Сергей Семак накануне поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. В разговоре с журналистами Sport24 главный тренер «Зенита» подчеркнул, что предстоящий матч имеет для его подопечных важнейшее значение с турнирной точки зрения.

«Кроме Оздоева все работают в общей группе и готовы принять участие в матче. Нас ждет тяжелый матч против команды, которая набрала ход. Будем готовиться и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы заработать очки», — отметил Семак.

Матч «Зенит» — «Ювентус» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 20 октября, информирует RT. Игра соперников по группе H начнется в 22 часа по московскому времени.

Ранее бригада судей из Швейцарии во главе с Сандро Шерером была назначена на матч «Зенит» — «Ювентус». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

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Зенит лига чемпионов семак ювентус
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